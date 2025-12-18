Tirante: en el radar para la Copa Davis

El sorteo de la Copa Davis ha generado un sinfín de problemas a Javier Frana para el armado del equipo argentino, que estará enfrentando a su par de Corea del Sur, en la primera ronda de los Qualifiers 2026.

El mayor inconveniente para el capitán argentino surge con la convocatoria de jugadores por la distancia del viaje, el cambio de horario (Corea del Sur tiene doce horas más que nuestro país) lo que genera el famoso “Jet Lag”.

Claro que hay que tener en cuenta que a pocos días de finalizar esta serie de la Copa Davis se pondrá en marcha el prestigioso ATP 250 Argentina Open con que se iniciará la gira sobre polvo de ladrillo por nuestro continente.

El cruce entre Corea del Sur y Argentina se jugará el sábado 7 y domingo 8 de febrero próximo, en el moderno Gijang Stadium, ubicado en Busan, la segunda ciudad más importante del país asiático, sobre una superficie DecoColor Cat 4, una cancha dura de velocidad media, que suele ser utilizada en torneos internacionales.

La dirigencia de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) intentó adelantar la serie al 5 y 6 de febrero para darle más descanso a los jugadores antes de la exigente gira sudamericana sobre polvo de ladrillo. Sin embargo, el intercambio con los directivos de la Federación de Corea del Sur no tuvo eco, ya que mantuvieron la serie en día y horario, ya que el local tiene la prioridad para poner la fecha y elegir la superficie.

En lo que respecta a Javier Frana no se ha quedo con los brazos cruzados al igual que la dirigencia de la AAT, encabeza por Agustín Calleri, han mantenido comunicaciones con los principales jugadores en nuestro país, pero se han encontrado con la misma respuesta que “les gustaría estar presente para representar al país, pero se encuentran con la imposibilidad del calendario”.

En ese sentido estarían entre otros Francisco Cerúndolo (defiende la final del Argentina Open de este año, que perdió con el brasileño Joao Fonseca) y primer raqueta nacional, el propio platense Tomás Etcheverry, que necesita sumar puntos para subir en el ranking tras una temporada con muchos altibajos. Por otra parte, los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni también habrían tenido una respuesta negativa.

Con este panorama, la idea de Frana sería viajar a Corea del Sur con cuatro jugadores, un singlista como alternativa que también forme parte del dobles.

Frana también está buscando jugadores, al margen del horario, que se adapten a la superficie y la seducción de jugar la Copa Davis. Entre aquellos que fueron convocados en la Final 8 de Bolonia, el marplatense Francisco Comesaña (67 del mundo), que participó de la Copa Desafío II “Copa Ciudad de La Plata”, en el Club Universitario de La Plata. está en duda, pero podría ser parte de la delegación argentina.

Otro nombre que empezó a sonar con fuerza es el de Thiago Tirante (106), ya que Frana lo ha visto tener excelentes rendimientos sobre superficie dura y además sería un incentivo especial para el platense poder debutar en la Copa Davis representando a Argentina.

Federico Gómez (183), 29 años, también estaría en el radar de Javier Frana, ya que el oriundo de Merlo, también podría desempeñarse formando pareja de dobles junto a la posibilidad de Guido Andreozzi, que se encuentra en el puesto 32 entre los doblistas.

Todavía restan 52 días para la serie contra Corea del Sur, pero el capitán de Argentina debe dar con anticipación la conformación del equipo y el armado de la logística para un viaje largo (cerca de 20 mil kilómetros de distancia) y desgastante, adaptarse al uso horario del país asiático. Un nutrido grupo de inconvenientes que se dieron desde que se conoció al rival tras el sorteo.

En caso de ganar Argentina estará enfrentando como local al ganador del cruce entre Países Bajos y la India. El resto es un paquete de sorpresas.