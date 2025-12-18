Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Tras su viaje a la India, Messi llegó a la Argentina

Tras su viaje a la India, Messi llegó a la Argentina

Messi en la india

18 de Diciembre de 2025 | 06:15
Lionel Messi llegó ayer por la mañana a la Argentina para pasar las fiestas de fin de año en Rosario, luego de cerrar una temporada histórica con el Inter Miami y de visitar la India. El astro argentino aterrizó a las 10:03 en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, en la provincia de Santa Fe, en un vuelo privado procedente de Estados Unidos.

El capitán de la Selección viajó junto a su pareja, Antonela Roccuzzo, y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Debido a que el aeropuerto de Rosario permanece cerrado desde septiembre por obras de infraestructura, la delegación debió arribar a Sauce Viejo y completar el trayecto final hasta Rosario por vía terrestre, escoltados por un operativo de seguridad.

Como suele ocurrir cada vez que Messi pisa suelo argentino, decenas de personas se acercaron desde temprano a las inmediaciones del aeropuerto con camisetas de la Selección, banderas y carteles para intentar verlo, aunque el movimiento fue rápido y sin contacto directo con el público. Tras abandonar la terminal aérea, la familia emprendió viaje hacia su casa en un barrio privado de la localidad de Funes.

De esta manera, Messi disfrutará de varias semanas de descanso para recargar energías de cara a un 2026 exigente, que tendrá como gran objetivo el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Además, el rosarino aprovechará su estadía para celebrar Navidad y Año Nuevo junto a sus afectos, una tradición que mantiene desde hace años. ¿Recibirá al cuestionado presidente de la AFA Chiqui Tapia?

En lo estrictamente deportivo, el próximo compromiso oficial del Inter Miami será el 21 de febrero, cuando enfrente a LAFC en el inicio de una nueva temporada de la MLS. Mientras tanto, el mejor futbolista del mundo vuelve a casa para cerrar el año rodeado de su gente, después de otro capítulo inolvidable de su carrera.

 

