¿Cómo será el recorrido para ir a San Nicolás?

De cara a la final del Trofeo de Campeones entre Estudiantes y Platense en San Nicolás Aprevide informó cómo será el recorrido que deberán realizar los hinchas y también el operativo de seguridad para el ingreso. En primera instancia, las puertas del estadio se abrirán a partir de las 15 horas y la gente deberá presentar sí o sí, DNI físico para entrar.

Según informó la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte, habrá 471 efectivos de la policía bonaerense, 150 agentes de seguridad privada y 120 empleados de Utedyc. Además habrá coordinación médica y con los bomberos.

En lo que respecta al recorrido que deberán hacer los hinchas de Estudiantes, Aprevide detalló que el camino se iniciará en el Estadio “Uno” tomando Avenida 44 hasta Ruta 6, luego Ruta 9, en San Nicolás y la bajada en Avenida Presidente Juan Domingo Perón hacia Avenida Rucci. Cabe destacar que la parcialidad albirroja ocupará la tribuna Popular Reynoso, Platea Rucci y un sector de la Platea del Pozo. El ingreso será por Avenida Presidente Perón y Avenida Rucci.

Por su parte, los hinchas de Platense partirán desde el estadio Ciudad de Vicente López y tomarán la Avenida General Paz, Autopista Panamericana y el empalme Ramal Pilar, para continuar por Ruta 8 a Pergamino, luego Ruta 32, el ingreso a la provincia de Santa Fe por Peyrano, Ruta 18, Ruta 90, Ruta 9 a Theobald y el ingreso a la provincia de Buenos Aires por esa ruta hasta la bajada de Avenida Damaso Valdéz. Los hinchas del Calamar se ubicarán en la tribuna Popular Damaso y en el sector Platea del Pozo. El ingreso será por Ruta 9 y Damasco Valdéz.

Por su parte, Aprevide detalló que el personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires realizará el acompañamiento de seguridad preventivo, con diferentes paradores que permitirán el monitoreo constante de seguridad por las rutas. Los hinchas que no circulen por los caminos recomendados y exhiban banderas, serán retenidos por prevención para evitar cualquier cruce con otros simpatizantes adversos.

Por su parte y cómo ocurrió en la final del Torneo Clausura, no habrá venta de entradas en el estadio el día del encuentro. Para el ingreso los espectadores deberán presentar exclusivamente el DNI físico para su escaneo. Se efectivizará el ejercicio del derecho de admisión con el uso de los teléfonos inteligentes y controles con participación del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Además Aprevide destacó que para este partido los organismos de seguridad de Buenos Aires, junto a los responsables de cada club, y los diferentes actores participes de la organización del evento, formaron parte de la reunión de coordinación para determinar los trayectos de ambos públicos. Por lo pronto, todo está listo para la última final del año en el fútbol argentino, donde se espera que todo sea en un marco de paz y tranquilidad.

