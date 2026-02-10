Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

En enero, la inflación en Argentina alcanzó el 2,9% y acumula 32,4% en los últimos doce meses

En enero, la inflación en Argentina alcanzó el 2,9% y acumula 32,4% en los últimos doce meses
10 de Febrero de 2026 | 16:01

Escuchar esta nota

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un alza del 2,9% durante el primer mes de 2026. Con este valor, la variación de precios de los últimos doce meses alcanzó el 32,4%. El dato reflejó una tendencia de desaceleración frente a los períodos previos del año anterior.

La división de Alimentos y bebidas no alcohólicas encabezó los incrementos mensuales con un salto del 4,7%. Según el organismo oficial, esta suba respondió principalmente a los ajustes en los precios de las carnes, derivados, verduras, tubérculos y legumbres. Por su parte, el sector de Restaurantes y hoteles ocupó el segundo lugar con un aumento del 4,1%, impulsado por la demanda propia de la temporada estival.

En el extremo opuesto, el rubro de Educación presentó el incremento más bajo del mes con apenas un 0,6%. En tanto, la división de Prendas de vestir y calzado anotó una caída del 0,5%, cifra que se explicó por las liquidaciones de verano y la baja estacional en el consumo de indumentaria.

Al examinar el comportamiento de los precios por categorías, los productos Estacionales lideraron la suba con un 5,7%. Por debajo se ubicaron el IPC Núcleo, que marcó un 2,6%, y los precios Regulados, que cerraron en 2,4%.

En cuanto al impacto geográfico, la región del Noreste sufrió la mayor inflación del país con un 3,8%. La Región Pampeana, que incluye a la ciudad de La Plata, se alineó con el promedio nacional y registró una variación del 2,9% en el nivel general de precios.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral: negociaciones de último momento

VIDEO. A 100 años del Plus Ultra, la historia del primer avión que unió Europa y La Plata

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

VIDEO. El Lobo tuvo demasiados errores y sufrió una derrota justa

VIDEO. “Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata

Del reality a la ficción: el show de Wanda y Maxi sigue en las redes

El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado
+ Leidas

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Estudiantes y un alivio económico tras un fallo favorable de la FIFA

Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Kicillof y Alak presentaron el final de la obra del acueducto Norte: "La Plata esperaba esto hace 80 años"

Gran juntada therian en la Provincia: dónde es la reunión, a qué hora y lo que hay que saber
Últimas noticias de Política y Economía

Fuertes mensajes políticos detrás del anuncio de obras para La Plata

Causa Seguros: procesaron a la empresa del broker amigo de Alberto Fernández y a otras empresas afines

Reforma laboral: la mesa política definió los cambios para conseguir los votos en el Senado

Kicillof y Alak presentaron el final de la obra del acueducto Norte: "La Plata esperaba esto hace 80 años"
Policiales
Por primera vez declaró el novio de Rocío Alvarito, sospechoso de arrojar a la joven al vacío
En fotos y videos | Así fue la persecución y detención tras el violento robo en pleno centro de La Plata
Absolvieron en La Plata a un subcomisario acusado de matar a su esposa en City Bell
VIDEO.- Violento robo en el Centro: dos ladrones arrastraron a una mujer y escaparon con su auto
Un anestesiólogo se distrajo con el celular y murió un nene de 4 años: no irá preso
Deportes
Denunciaron a Riquelme por fraude
VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza
En algunos años Carrillo también tendrá estatua
Eduardo Domínguez: “Es un grupo que trabaja con una idea clara”
VIDEO. José Sosa, titular, capitán y distinción: "Vivo el día a día y lo disfruto"
Espectáculos
Moria Casán volvió a llamar “Escupidero” a Silvina Escudero en vivo
“No me salen las palabras”, Romina Gaetani y el estremecedor relato tras declarar en la fiscalía
Ricardo Arjona, nueva función y récord en Argentina: ¿cuándo y dónde comprar las entradas?
La curiosa reacción de Marcelo Tinelli tras los besos entre Juanita y Tomás Mazza
La China Suárez al borde de la censura en Instagram por fotos infartantes: mirá la galería completa
Información General
Calles abandonadas, protesta y peleas entre los mismos policías de Santa Fe por crisis laboral
Gran juntada therian en la Provincia: dónde es la reunión, a qué hora y lo que hay que saber
Donación de órganos: la Provincia motorizó el récord nacional
Nutricionistas impulsan desde La Plata el consumo de legumbres
Bastián fue trasladado a una clínica para su recuperación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla