En enero, la inflación en Argentina alcanzó el 2,9% y acumula 32,4% en los últimos doce meses

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un alza del 2,9% durante el primer mes de 2026. Con este valor, la variación de precios de los últimos doce meses alcanzó el 32,4%. El dato reflejó una tendencia de desaceleración frente a los períodos previos del año anterior.
La división de Alimentos y bebidas no alcohólicas encabezó los incrementos mensuales con un salto del 4,7%. Según el organismo oficial, esta suba respondió principalmente a los ajustes en los precios de las carnes, derivados, verduras, tubérculos y legumbres. Por su parte, el sector de Restaurantes y hoteles ocupó el segundo lugar con un aumento del 4,1%, impulsado por la demanda propia de la temporada estival.
En el extremo opuesto, el rubro de Educación presentó el incremento más bajo del mes con apenas un 0,6%. En tanto, la división de Prendas de vestir y calzado anotó una caída del 0,5%, cifra que se explicó por las liquidaciones de verano y la baja estacional en el consumo de indumentaria.
Al examinar el comportamiento de los precios por categorías, los productos Estacionales lideraron la suba con un 5,7%. Por debajo se ubicaron el IPC Núcleo, que marcó un 2,6%, y los precios Regulados, que cerraron en 2,4%.
En cuanto al impacto geográfico, la región del Noreste sufrió la mayor inflación del país con un 3,8%. La Región Pampeana, que incluye a la ciudad de La Plata, se alineó con el promedio nacional y registró una variación del 2,9% en el nivel general de precios.
POR MES*
