Vélez salvó la ropa con el gol de un ex Pincha

Vélez empató anoche 1-1 en Varela, conservó su invicto y se mantiene como líder del Grupo A. Juan Manuel Gutiérrez abrió la cuenta para el Halcón, pero en la parte final, el ex Estudiantes Matías Pellegrini selló la paridad.

Defensa se fue al descanso con la ventaja parcial, y justificando el resultado después de un primer tiempo donde se movió mejor que Vélez, a partir del trabajo de Aaron Molinas.

Tras el golazo del uruguayo Juan Manuel Gutiérrez (a los 14), Defensa controló el partido ante un rival que no estuvo encendido, y que dependió de lo que hiciera Lanzini y compañía.

Con la salida de Valdez por lesión (ingresó Dylan Godoy), el equipo del Mellizo perdió claridad en el traslado y el punto de referencia para construir juego.

Mientras que Defensa, ordenado en todas sus líneas, prácticamente no pasó sobresaltos.

La segunda parte fue de tono discreto, pero en un rato de lucidez, Vélez encontró el empate a los 15, a través de un zurdazo alto de Matías Pellegrini. Defensa intentó reaccionar, pero no estuvo fino en los metros finales.