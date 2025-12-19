Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Se aseguró al lateral izquierdo para la copa

Benedetti renovó hasta 2027: ya se empieza a armar el próximo plantel

Benedetti renovó hasta 2027: ya se empieza a armar el próximo plantel

la sonsira de benedetti, junto a angeleri y alayes / prensa edlp

19 de Diciembre de 2025 | 02:25
Edición impresa

Mientras se prepara para jugar otra final mañana, Estudiantes confirmó una buena noticia: Gastón Benedetti renovó su contrato con el Pincha hasta diciembre de 2027, por lo que se aseguró al lateral izquierdo para la Copa Libertadores.

Sin dudas, el Vasco se convirtió en un jugador importante para Domínguez y con la grave lesión que sufrió Santiago Arzamendia, que tendrá más de seis meses de recuperación por una rotura de ligamentos cruzados y meniscos, su rol tomó mayor importancia.

Para colmo, Benedetti siempre fue un jugador que estuvo en el radar de algunos equipos europeos y hasta estuvo cerca de irse en el último mercado de pases. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y finalmente se quedó a disputar la última etapa del año en el club.

A través de sus redes sociales, el Pincha lo anunció de manera oficial: “¡Esto sigue juntos, Vasco! Gastón Benedetti renovó su vínculo con la institución por dos años, hasta diciembre de 2027, remarcando su sentido de pertenencia como hijo del Country Club. ¡Vamos, campeón!”. Además compartió una foto del momento en que el jugador estampó su firma, junto al secretario técnico del Pincha, Marcos Angeleri, y el manager, Agustín Alayes.

De esta manera el Pincha, con Domínguez al frente o con otro entrenador, tendrá un número “3” salvo que llegue una oferta que haga irresistible la respuesta. En primera instancia se quedará en el Club, que pese a jugar la Copa Libertadores tendrá a varias caras de la casa en su primer equipo.

El gran tema a resolver en Estudiantes, además de la continuidad del entrenador, es la situación de Santiago Ascacibar. Al capitán lo quieren River y Boca. Los dos están dispuestos a realizar una oferta y acercarse a los 7 millones de dólares que pretende el Pincha. El Millonario tiene más dinero pero no juega la Libertadores.

La salida de Ascacibar está un poco apalabrada puertas adentro. Si bien tratarán de retenerlo, tiene la promesa de salir en el próximo mercado porque además el Club llegó a un techo en cuanto a lo que podía ofrecerle a un futbolista. Es el mejor pago.

Lo de Cristian Medina está todavía más sentenciado. El jugador jugará su último partido con la camiseta de Estudiantes en San Nicolás. El grupo que lo sacó de Boca lo acercó al Pincha y si bien firmó por cinco años tiene una cláusula de salida a los doce meses, tal como lo explicó este diario en su momento. Su salario del segundo año es imposible de pagar y por eso, sumado a su gran rendimiento, lo dejan lejos de Estudiantes, donde se terminó de formar.

De esta manera, aunque la temporada 2025 no terminó, arrancó oficialmente el mercado de pases. Se espera que sea muy movido porque la clasificación a la Copa Libertadores hace que el plantel tenga que tener muchas variantes de cara a todo lo que se avecina.

 

