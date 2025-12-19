Liga: la Promoción va el domingo, en Los Hornos

La temporada en la Liga Amateur Platense va cerrando un nuevo capítulo. Con los ascensos y descensos consumados, solo queda por delante el partido de la Promoción, que se jugará el domingo a partir de las 17:30, en la cancha de la AsociaciónBrandsen (52 y 161).

Este último partido del año tendrá su importancia para los dos equipos involucrados: el Círculo Cultural Tolosano y Curuzú Cuatiá. Y no es para menos.

Para el conjunto albiazul, que llegó a esta instancia por haber tenido el peor coeficiente en la tabla de los promedios de Primera División (exceptuando a Asociación Iris y el CF. Ringuelet, que perdieron la categoría), este compromiso será clave para su futuro, ya que deberá revalidar su lugar en la máxima categoría.

De acuerdo a lo que establece el reglamento, con el empate en los noventa minutos se asegurará su permanencia en la máxima categoría liguista. No habrá penales, ya que lo favorece la ventaja deportiva por ser el equipo de una categoría superior.

Para Curuzú Cuatiá, será la tercera posibilidad que se le presenta para subir a Primera A.

Viene de perder dos finales seguidas por el ascenso. La primera ante Peñarol, que se impuso por penales, después de empatar 1-1. Y la segunda, fue ante For Ever (1-2), el domingo pasado.

El domingo tendrá una nueva chance de poder regresar a la élite liguista después de tres años.

La definición para el equipo de VillaElisa tiene una connotación diferente a su rival, ya que deberá ganar sí o sí por cualquier resultado. No le sirve el empate. Si consigue la victoria, obtendrá el pasaje para la PrimeraDivisión y mandará al descenso a Tolosano.

De lo contrario, el albiazul mantendrá la categoría y el “Portugués” continuará participando en la PrimeraB a partir de la temporada que se viene.