Camba se arma en silencio para la próxima temporada

Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
Se reúne el PJ bonaerense y busca definir una fecha de elecciones
VIDEO. En La Cumbre, como en el desierto: sin agua bajo un calor que asfixia
Pampita, la China y Vicuña: a 10 años del escándalo del motorhome, la palta y la manta de Nepal
Causa Cuadernos: acusan a Cristina de recibir 175 sobornos millonarios
Volaron las acciones mientras que el dólar y el riesgo país se mantuvieron
VIDEO. Diego Pepe: “La seguridad en La Plata se aborda con coordinación y la instalación de tecnología”
Polémica en el Concejo local por la postergación de una sesión
Pensiones estudiantiles: alojarse en la Ciudad, desde 170 mil pesos
Se vienen dos semanas con menos días de atención al público en bancos
Actividades: meditación en la plaza, club de lectura, vino y concierto
Roban una camioneta en La Loma, prometen devolverla y lo cumplen
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Volvieron al club Víctor Gómez y Franco Maraia. Además, se acordó la llegada de Bryan Schmidt y Juan Ignacio Trentín
Defensores de Cambaceres, que viene de cerrar una temporada para el olvido, en donde no pudo alcanzar los objetivos que se había propuesto, se movió rápido en el mercado de pases y en los últimos días logró acordar con la llegada de cuatro refuerzos para encarar la próxima temporada en la Primera C.
El primero en sumarse a las filas del Rojo fue el delantero Víctor Gómez (40 años), de un pargo peregrinaje en el fútbol de ascenso y que retorna a la institución después de 28 años.
Otro de los jugadores solicitados por el entrenador Darío Ortiz que acordó su incorporación a Cambaceres es el defensor Franco Maraia, que supo formar parte del plantel del Rojo en la temporada 2016/17.
El tercer refuerzo se llama Bryan Schmidt y jugará en Cambaceres la próxima temporada tras acordar su vinculación con el presidente del club, Pablo Díaz.
Schmidt vive en la Ciudad y nació el 19 de noviembre de 1995, en La Plata. Sus características son las de un atacante potente, con buen manejo en el área y un gran panorama de juego.
Viene de jugar en Leandro Alem, en la Primera “C”, pero antes tuvo una trayectoria en varios clubes.
LE PUEDE INTERESAR
Liga: la Promoción va el domingo, en Los Hornos
LE PUEDE INTERESAR
Hockey: Camacho, el elegido para guiar a las chicas de Santa Bárbara
Jugó en las divisiones inferiores de Arsenal de Sarandí, pasó por el Destroyers del fútbol de Bolivia en 2019 para luego recalar en Villa San Carlos. De ahí se fue a jugar a Berazategui y luego a Alem.
Schmidt será una de las caras nuevas en el inicio de la pretemporada. Pero no será el único atacante. Están avanzadas las gestiones por dos delanteros con mucho recorrido en el fútbol de ascenso. En los próximos días habrían más novedades.
Y la cuarta incorporaci´pn hasta el momento es la del defensor Juan Ignacio Trentín, un marcador central de 1,85 metros, nacido un 1º de julio de 1999 (26 años) en la provincia de Mendoza.
Trentín viene de jugar el torneo Federal para Gutiérrez Sport Club de Mendoza.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí