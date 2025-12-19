Camba se arma en silencio para la próxima temporada

Defensores de Cambaceres, que viene de cerrar una temporada para el olvido, en donde no pudo alcanzar los objetivos que se había propuesto, se movió rápido en el mercado de pases y en los últimos días logró acordar con la llegada de cuatro refuerzos para encarar la próxima temporada en la Primera C.

El primero en sumarse a las filas del Rojo fue el delantero Víctor Gómez (40 años), de un pargo peregrinaje en el fútbol de ascenso y que retorna a la institución después de 28 años.

Otro de los jugadores solicitados por el entrenador Darío Ortiz que acordó su incorporación a Cambaceres es el defensor Franco Maraia, que supo formar parte del plantel del Rojo en la temporada 2016/17.

El tercer refuerzo se llama Bryan Schmidt y jugará en Cambaceres la próxima temporada tras acordar su vinculación con el presidente del club, Pablo Díaz.

Schmidt vive en la Ciudad y nació el 19 de noviembre de 1995, en La Plata. Sus características son las de un atacante potente, con buen manejo en el área y un gran panorama de juego.

Viene de jugar en Leandro Alem, en la Primera “C”, pero antes tuvo una trayectoria en varios clubes.

Jugó en las divisiones inferiores de Arsenal de Sarandí, pasó por el Destroyers del fútbol de Bolivia en 2019 para luego recalar en Villa San Carlos. De ahí se fue a jugar a Berazategui y luego a Alem.

Schmidt será una de las caras nuevas en el inicio de la pretemporada. Pero no será el único atacante. Están avanzadas las gestiones por dos delanteros con mucho recorrido en el fútbol de ascenso. En los próximos días habrían más novedades.

Y la cuarta incorporaci´pn hasta el momento es la del defensor Juan Ignacio Trentín, un marcador central de 1,85 metros, nacido un 1º de julio de 1999 (26 años) en la provincia de Mendoza.

Trentín viene de jugar el torneo Federal para Gutiérrez Sport Club de Mendoza.