Deportes |Copa libertadores

El difícil camino de Argentinos en la fase previa

nicolás diez, dt del bicho

19 de Diciembre de 2025 | 02:36
Argentinos Juniors ya conoce el camino de su estreno en la Copa Libertadores 2026 y sabe que deberá superar a un rival ecuatoriano para avanzar en el repechaje del certamen continental.

El sorteo realizado ayer determinó que el equipo de La Paternal enfrentará en la Fase 2 a un representante de Ecuador, aún por definir, pero que puede salir entre Barcelona y Liga de Quito.

El “Bicho” será el único club argentino en disputar la instancia previa y comenzará su participación directamente en la segunda fase. Su rival saldrá del duelo entre Barcelona y Liga de Quito, que el domingo se enfrentarán en el marco de la última fecha de la liga ecuatoriana. El empate clasificará de manera directa a Barcelona a la fase de grupos, mientras que Liga de Quito necesita una victoria para evitar el repechaje.

Por su posición en el puesto 47 del ránking de Conmebol, Argentinos Juniors definirá la serie como local en el estadio Diego Armando Maradona.

El cruce se jugará a ida y vuelta y la revancha se disputará en la cancha del mejor ubicado en la tabla general.

La Fase 2 contará con 16 equipos y no permitirá enfrentamientos entre clubes del mismo país. Los ganadores avanzarán a la Fase 3, última instancia del repechaje, de la que surgirán los cuatro clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde integrarán el Bombo 4.

Y si los dirigidos por Nicolás Diez superan esa instancia, se verán las caras en la Fase 3 con el ganador del cruce entre Botafogo y un representante boliviano que, como sucede con los dos ecuatorianos mencionados, tampoco está definido porque la competencia allí continúa activa. Aunque, del mismo modo, se sabe que podrían ser The Strongest, Blooming o Nacional de Potosí.

O sea que el Bicho, en su primer partido, podría enfrentarse a un semifinalista de la última edición (Liga) y, en caso de ganar, al campeón de la edición 2024 (Botafogo).

 

