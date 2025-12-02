Distintas zonas sin agua por obras en la Ciudad

En Los Hornos, City Bell, Barrio Aeropuerto y en diferentes puntos del casco urbano, se realizaron trabajos de mantenimiento sobre perforaciones -entre otras tareas-lo que generó escasez de agua y baja presión durante la jornada del lunes.

En el caso de Los Hornos, se llevaron adelante tareas en la perforación de avenida 60 y calle 135, por lo que se registró baja presión desde 131 hasta la avenida 137; y de 56 a 64.

En tanto, en City Bell los trabajos se centraron en la perforación de Camino Centenario y 460, por lo que el servicio presentó complicaciones de Camino Centenario a 17; y de 460 a 462.

En tanto que en la zona de la Plaza Máximo Paz se realizó el mantenimiento de la perforación, lo que afectó al cuadrado delimitado por las avenidas 13 a 19; de 60 a 66.

Por otro lado, en Barrio Aeropuerto desplegaron trabajos en la perforación de la intersección de avenida 637 y la calle 8, por lo que de las avenidas 610 a 637, y de 7 a 13, presentó escasez de agua y baja presión en el servicio.

Desde la empresa prestataria solicitaron a los usuarios que en estos casos se debe “utilizar las reservas de agua en instancias de hidratación y quehaceres imprescindibles”.

Asimismo, durante el fin de semana se llevaron trabajos de reparación de una “rotura generada por terceros en diagonal 73, entre 16 y 17”, según advirtieron desde Aguas Bonaerenses S. A. (Absa).

Y explicaron a través de un comunicado: “Producto del daño en la cañería, estará afectado el suministro de agua en el sector aledaño hasta el fin de los trabajos”.

CONTINÚAN LOS RECLAMOS

Por otra parte, vecinos en el centro se quejaron una “importante pérdida de agua en calle 56 Nº 672 entre 8 y 9”.

Aseguran en el barrio que esa cañería rota ya impacta en las viviendas y comercios de la zona, porque la presión del servicio ya no es la misma que semanas atrás. “Prácticamente no tenemos servicio en el barrio”, dijo uno de los usuarios afectados.

Además, apuntan que es un peligro para los peatones que circulan por el lugar, ya que muchos se han caído por la acumulación de agua en las baldosas”.

Por otra parte, en 23 bis y 78 bis, Altos de San Lorenzo, los vecinos se quejaron por una abundante pérdida de agua por una cañería rota que inundó parte de la calle.

Los usuarios también indicaron que “además de la pérdida de agua, el estado de la calle es pésimo, ya que hay varios pozos que son profundos y la zona está prácticamente intransitable”, remarcó un lector que se comunicó con este diario para pedir una urgente solución a estos problemas.