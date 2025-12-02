Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |ARRANQUE DE SEMANA COMPLICADO

Distintas zonas sin agua por obras en la Ciudad

2 de Diciembre de 2025 | 02:32
Edición impresa

En Los Hornos, City Bell, Barrio Aeropuerto y en diferentes puntos del casco urbano, se realizaron trabajos de mantenimiento sobre perforaciones -entre otras tareas-lo que generó escasez de agua y baja presión durante la jornada del lunes.

En el caso de Los Hornos, se llevaron adelante tareas en la perforación de avenida 60 y calle 135, por lo que se registró baja presión desde 131 hasta la avenida 137; y de 56 a 64.

En tanto, en City Bell los trabajos se centraron en la perforación de Camino Centenario y 460, por lo que el servicio presentó complicaciones de Camino Centenario a 17; y de 460 a 462.

En tanto que en la zona de la Plaza Máximo Paz se realizó el mantenimiento de la perforación, lo que afectó al cuadrado delimitado por las avenidas 13 a 19; de 60 a 66.

Por otro lado, en Barrio Aeropuerto desplegaron trabajos en la perforación de la intersección de avenida 637 y la calle 8, por lo que de las avenidas 610 a 637, y de 7 a 13, presentó escasez de agua y baja presión en el servicio.

Desde la empresa prestataria solicitaron a los usuarios que en estos casos se debe “utilizar las reservas de agua en instancias de hidratación y quehaceres imprescindibles”.

LE PUEDE INTERESAR

Avanzan con la puesta en valor de la avenida 44

LE PUEDE INTERESAR

Dengue: piden tareas de descacharrado en las viviendas tras las lluvias

Asimismo, durante el fin de semana se llevaron trabajos de reparación de una “rotura generada por terceros en diagonal 73, entre 16 y 17”, según advirtieron desde Aguas Bonaerenses S. A. (Absa).

Y explicaron a través de un comunicado: “Producto del daño en la cañería, estará afectado el suministro de agua en el sector aledaño hasta el fin de los trabajos”.

CONTINÚAN LOS RECLAMOS

Por otra parte, vecinos en el centro se quejaron una “importante pérdida de agua en calle 56 Nº 672 entre 8 y 9”.

Aseguran en el barrio que esa cañería rota ya impacta en las viviendas y comercios de la zona, porque la presión del servicio ya no es la misma que semanas atrás. “Prácticamente no tenemos servicio en el barrio”, dijo uno de los usuarios afectados.

Además, apuntan que es un peligro para los peatones que circulan por el lugar, ya que muchos se han caído por la acumulación de agua en las baldosas”.

Por otra parte, en 23 bis y 78 bis, Altos de San Lorenzo, los vecinos se quejaron por una abundante pérdida de agua por una cañería rota que inundó parte de la calle.

Los usuarios también indicaron que “además de la pérdida de agua, el estado de la calle es pésimo, ya que hay varios pozos que son profundos y la zona está prácticamente intransitable”, remarcó un lector que se comunicó con este diario para pedir una urgente solución a estos problemas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Clásico platense en semifinales: qué día y a qué hora jugarían Gimnasia vs Estudiantes en el Bosque

El milagroso Lobo de Zaniratto a semifinales: venció 2 a 0 a Barracas Central y ahora espera con fe a Estudiantes

¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano

Escándalo de VTV: citaron a indagatoria al ex ministro bonaerense Jorge D'Onofrio

Rige el aumento de la nafta: así quedaron los precios de los combustibles en La Plata

+ Leidas

Por un clásico histórico y la final como premio

$60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana

Cambia el horario de atención de los bancos

El escándalo en la AFA: otra denuncia salpica a Tapia

Uno por uno

El gol de Panaro llegó a instancias del VAR

El derby en el Bosque se jugaría el lunes a las 17.00

Una financiera bajo la lupa y 19 allanamientos
Últimas noticias de La Ciudad

Usuarios acorralados: ya rige la suba “extra” en el micro

Con el nuevo aumento en los combustibles, la premium roza los $2.000

Parque Saavedra: en el barrio esperan por la reapertura

El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos
Información General
La mente en forma: ejercitar el cerebro con el celular
Pergolini habló de una “tragedia” educativa
Le anularon su vuelo y ahora deberán indemnizarlo
¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano
Uno por uno, los 108 municipios bonaerenses en los que cambia el horario de atención de los bancos
Policiales
No se salva nadie: la trama de otro ataque en Barrio Norte
Causa VTV: indagarán al exministro de Transporte y a empresarios del sector
Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen
Motochorros golpean y asaltan a un colectivero
Antes de las vacaciones, desvalijan una escuela
Espectáculos
Jafar Panahi: “Estoy vivo mientras haga películas”
Clásicos del cine italiano se verán en el Cinema Paradiso, gratis
Brigitte Bardot pide a todos “tranquilizarse”
“Re calientes”: la feroz interna entre Martitegui y Telefé
Alto chisme: Fede Bal, ¿se le anima a “Bendita TV”?
Deportes
Por un clásico histórico y la final como premio
Se pellizca porque sigue incrédulo; ya está entre los mejores del Clausura
El gol de Panaro llegó a instancias del VAR
Una racha de triunfos que invita a la ilusión
“Que la gente confíe y piense en positivo”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla