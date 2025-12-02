Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |AUMENTO DEL 14,4% PARA LOS BOLSILLOS DE LOS PLATENSES

Usuarios acorralados: ya rige la suba “extra” en el micro

Tras la última actualización, el boleto mínimo superó los 700 pesos en la Región. Los pasajeros ajustan sus gastos y buscan alternativas para sostener sus viajes

Usuarios acorralados: ya rige la suba “extra” en el micro

Con el último aumento del año el boleto mínimo ahora vale el doble que a comienzo de año / Demian Alday

2 de Diciembre de 2025 | 02:37
Edición impresa

El nuevo aumento del 14,4% en los colectivos bonaerenses comenzó a regir ayer y vuelve a ubicar al transporte público entre los gastos que más presionan a los hogares platenses. Con la actualización, el boleto mínimo ya supera los 700 pesos y refuerza una tendencia de subas que se consolidó este año. En este contexto, muchos usuarios se ven obligados a ajustar rutinas y hacer malabares para sostener los viajes cotidianos.

“Sabía del aumento porque hoy a la mañana creo que pagué más de 800 pesos. No me acuerdo bien porque vengo tan temprano que estoy un poco dormida. Pero la verdad que mucho no me fijo, yo solo apoyo la SUBE y pago. Porque si me pongo a pensar creo que es una locura lo que sube todos los meses”, por encima de la inflación, admitió Belén Ballestero, una usuaria de la línea Este que trabaja en el centro de la Ciudad.

La suba automática sumó un aumento extraordinario aplicado únicamente en territorio bonaerense. La administración de Axel Kicillof dispuso - mediante una resolución publicada el viernes en el Boletín Oficial - aplicar un 10 por ciento adicional al cálculo automático mensual, que surge de la inflación del mes previo (2,4% en octubre, según el Indec) más dos puntos. La fórmula apunta a bajar el pago de los subsidios.

 

Mucho no me fijo, yo solo apoyo la sube y pago. Porque si me pongo a pensar es una locura lo que sube todos los meses el precio de los boletos”

Belén Ballestero
Empleada y usuaria del Este

LE PUEDE INTERESAR

Con el nuevo aumento en los combustibles, la premium roza los $2.000

LE PUEDE INTERESAR

Parque Saavedra: en el barrio esperan por la reapertura

 

Trato de ahorrar lo máximo. A la mañana me trae mi marido y después me voy en colectivo. Al menos es un boleto menos y a la suma de la semana es un montón

Paula Silva
Vecina de Sicardi

 

Tengo la sube de jubilada, entonces no me doy cuenta. Una cosa es el que trabaja y otro es el que sale a pasear. Cuando cobro, pongo un poco más sin pensarlo

Elsa Oliva
Vecina de Los Hornos

 

Por ese mecanismo mensual la tarifa debería haberse actualizado un 4,4 por ciento, pero con el refuerzo extraordinario el incremento final trepó al 14,4 por ciento. Según se explicó oficialmente, la medida busca “recomponer los ingresos del sistema”, cubrir mayores costos operativos (principalmente combustible, mantenimiento y salarios) y “reducir la necesidad de aportes compensadores”.

Por ese motivo, en las paradas de la Ciudad, ese ajuste se sintió desde temprano. “Si bien hay que tener en consideración que en otras provincias están cobrando mucho más caro, alrededor de 1.600 pesos el boleto mínimo, creo que en algún momento vamos a igualarlo si seguimos con este ritmo. La plata del sueldo es la misma, y el bolsillo todos los meses lo siente”, expresó Paula Silva, vecina de Sicardi. Y agregó: “trato de ahorrar lo máximo. A la mañana me trae mi marido y después me voy en colectivo. Al menos es un boleto menos y a la suma de la semana es un montón”.

La estructura tarifaria vigente ubica al boleto mínimo en 717 pesos, mientras que la segunda sección - una de las más utilizadas por estudiantes y trabajadores - ronda los 780 pesos, y supera ampliamente los mil pesos en el caso que la SUBE no está registrada. En términos anuales, el pasaje más corto quedó prácticamente al doble de lo que valía a comienzos de 2025.

EMPRESAS Y SINDICATO

Por su parte, las empresas de transporte, quienes venían reclamando una corrección más profunda en la tarifa, insistieron en que los costos operativos crecieron por encima de los ingresos, incluso con los incrementos automáticos.

Asimismo, en paralelo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenazó con realizar un paro en todo el país y, sobre todo, en cada línea en donde se proponga un pago de sueldo y aguinaldo en cuotas. El conflicto se encendió luego de que las cámaras que nuclean a los empresarios del transporte comunicaran que, producto de un retraso en los subsidios estatales y en los costos operativos que superan la tarifa técnica reconocida por la Secretaría de Transporte, los próximos haberes, incluido el Sueldo Anual Complementario (SAC), se abonarán por partes.

Sin embargo, para los usuarios el cálculo no es técnico sino cotidiano. “No hay forma de escapar, solamente hay que pagarlo. Estuve averiguando sobre las billeteras virtuales que te dan como el 100 o 50% de reintegro. Así que estoy a nada de empezar a usarlas. Hay que implementar eso porque yo le cargo casi 20.000 pesos por mes y no llego a veces. Y eso que me tomo solo dos por día. No uso para nada más la SUSUBE. Sólo para trabajar. Después bici”, explicó Belén Ballestero.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Clásico platense en semifinales: qué día y a qué hora jugarían Gimnasia vs Estudiantes en el Bosque

El milagroso Lobo de Zaniratto a semifinales: venció 2 a 0 a Barracas Central y ahora espera con fe a Estudiantes

¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano

Escándalo de VTV: citaron a indagatoria al ex ministro bonaerense Jorge D'Onofrio

Rige el aumento de la nafta: así quedaron los precios de los combustibles en La Plata

+ Leidas

Por un clásico histórico y la final como premio

$60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana

El escándalo en la AFA: otra denuncia salpica a Tapia

Cambia el horario de atención de los bancos

Uno por uno

El gol de Panaro llegó a instancias del VAR

El derby en el Bosque se jugaría el lunes a las 17.00

Una financiera bajo la lupa y 19 allanamientos
Últimas noticias de La Ciudad

Con el nuevo aumento en los combustibles, la premium roza los $2.000

Parque Saavedra: en el barrio esperan por la reapertura

El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos

Cambia el horario de atención de los bancos
Policiales
No se salva nadie: la trama de otro ataque en Barrio Norte
Causa VTV: indagarán al exministro de Transporte y a empresarios del sector
Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen
Motochorros golpean y asaltan a un colectivero
Antes de las vacaciones, desvalijan una escuela
Deportes
Por un clásico histórico y la final como premio
Se pellizca porque sigue incrédulo; ya está entre los mejores del Clausura
El gol de Panaro llegó a instancias del VAR
Una racha de triunfos que invita a la ilusión
“Que la gente confíe y piense en positivo”
Información General
La mente en forma: ejercitar el cerebro con el celular
Pergolini habló de una “tragedia” educativa
Le anularon su vuelo y ahora deberán indemnizarlo
¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano
Uno por uno, los 108 municipios bonaerenses en los que cambia el horario de atención de los bancos
Espectáculos
Jafar Panahi: “Estoy vivo mientras haga películas”
Clásicos del cine italiano se verán en el Cinema Paradiso, gratis
Brigitte Bardot pide a todos “tranquilizarse”
“Re calientes”: la feroz interna entre Martitegui y Telefé
Alto chisme: Fede Bal, ¿se le anima a “Bendita TV”?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla