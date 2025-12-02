Usuarios acorralados: ya rige la suba “extra” en el micro

Kicillof volvió a pedir la votación del Financiamiento a la Legislatura
Tras la última actualización, el boleto mínimo superó los 700 pesos en la Región. Los pasajeros ajustan sus gastos y buscan alternativas para sostener sus viajes
El nuevo aumento del 14,4% en los colectivos bonaerenses comenzó a regir ayer y vuelve a ubicar al transporte público entre los gastos que más presionan a los hogares platenses. Con la actualización, el boleto mínimo ya supera los 700 pesos y refuerza una tendencia de subas que se consolidó este año. En este contexto, muchos usuarios se ven obligados a ajustar rutinas y hacer malabares para sostener los viajes cotidianos.
“Sabía del aumento porque hoy a la mañana creo que pagué más de 800 pesos. No me acuerdo bien porque vengo tan temprano que estoy un poco dormida. Pero la verdad que mucho no me fijo, yo solo apoyo la SUBE y pago. Porque si me pongo a pensar creo que es una locura lo que sube todos los meses”, por encima de la inflación, admitió Belén Ballestero, una usuaria de la línea Este que trabaja en el centro de la Ciudad.
La suba automática sumó un aumento extraordinario aplicado únicamente en territorio bonaerense. La administración de Axel Kicillof dispuso - mediante una resolución publicada el viernes en el Boletín Oficial - aplicar un 10 por ciento adicional al cálculo automático mensual, que surge de la inflación del mes previo (2,4% en octubre, según el Indec) más dos puntos. La fórmula apunta a bajar el pago de los subsidios.
“Mucho no me fijo, yo solo apoyo la sube y pago. Porque si me pongo a pensar es una locura lo que sube todos los meses el precio de los boletos”
Belén Ballestero
Empleada y usuaria del Este
“Trato de ahorrar lo máximo. A la mañana me trae mi marido y después me voy en colectivo. Al menos es un boleto menos y a la suma de la semana es un montón
Paula Silva
Vecina de Sicardi
“Tengo la sube de jubilada, entonces no me doy cuenta. Una cosa es el que trabaja y otro es el que sale a pasear. Cuando cobro, pongo un poco más sin pensarlo
Elsa Oliva
Vecina de Los Hornos
Por ese mecanismo mensual la tarifa debería haberse actualizado un 4,4 por ciento, pero con el refuerzo extraordinario el incremento final trepó al 14,4 por ciento. Según se explicó oficialmente, la medida busca “recomponer los ingresos del sistema”, cubrir mayores costos operativos (principalmente combustible, mantenimiento y salarios) y “reducir la necesidad de aportes compensadores”.
Por ese motivo, en las paradas de la Ciudad, ese ajuste se sintió desde temprano. “Si bien hay que tener en consideración que en otras provincias están cobrando mucho más caro, alrededor de 1.600 pesos el boleto mínimo, creo que en algún momento vamos a igualarlo si seguimos con este ritmo. La plata del sueldo es la misma, y el bolsillo todos los meses lo siente”, expresó Paula Silva, vecina de Sicardi. Y agregó: “trato de ahorrar lo máximo. A la mañana me trae mi marido y después me voy en colectivo. Al menos es un boleto menos y a la suma de la semana es un montón”.
La estructura tarifaria vigente ubica al boleto mínimo en 717 pesos, mientras que la segunda sección - una de las más utilizadas por estudiantes y trabajadores - ronda los 780 pesos, y supera ampliamente los mil pesos en el caso que la SUBE no está registrada. En términos anuales, el pasaje más corto quedó prácticamente al doble de lo que valía a comienzos de 2025.
Por su parte, las empresas de transporte, quienes venían reclamando una corrección más profunda en la tarifa, insistieron en que los costos operativos crecieron por encima de los ingresos, incluso con los incrementos automáticos.
Asimismo, en paralelo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenazó con realizar un paro en todo el país y, sobre todo, en cada línea en donde se proponga un pago de sueldo y aguinaldo en cuotas. El conflicto se encendió luego de que las cámaras que nuclean a los empresarios del transporte comunicaran que, producto de un retraso en los subsidios estatales y en los costos operativos que superan la tarifa técnica reconocida por la Secretaría de Transporte, los próximos haberes, incluido el Sueldo Anual Complementario (SAC), se abonarán por partes.
Sin embargo, para los usuarios el cálculo no es técnico sino cotidiano. “No hay forma de escapar, solamente hay que pagarlo. Estuve averiguando sobre las billeteras virtuales que te dan como el 100 o 50% de reintegro. Así que estoy a nada de empezar a usarlas. Hay que implementar eso porque yo le cargo casi 20.000 pesos por mes y no llego a veces. Y eso que me tomo solo dos por día. No uso para nada más la SUSUBE. Sólo para trabajar. Después bici”, explicó Belén Ballestero.
POR MES*
