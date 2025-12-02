Parque Saavedra: en el barrio esperan por la reapertura

A casi tres meses del inicio de la obra de puesta en valor del Parque Saavedra, uno de los espacios verdes más emblemáticos de la Ciudad, los vecinos aseguran que el proyecto “entró en pausa” y que buena parte del predio abierto permanece cerrado al público y “sin señales de avance”. La Municipalidad, sin embargo, sostiene que los trabajos continúan según el cronograma previsto y que la segunda etapa comenzará en enero.

La zona intervenida fue cerrada a mediados de agosto, cuando comenzaron las tareas previstas dentro del Plan de Recuperación del Espacio Público impulsado por la gestión de Julio Alak. En aquel momento, la Comuna anunció una intervención integral: nuevo sendero central sobre avenida 66, áreas de descanso, cierre de la dársena de estacionamiento de calle 14, vereda perimetral, renovación del monumento a Saavedra, puesta en valor del arbolado y de la pérgola histórica, incorporación de luminarias y recambio del sector de juegos infantiles.

Pero, según quienes viven en la zona, el panorama actual se contradice de aquel anuncio inicial. “Sigue cerrado y hace como un mes no vemos ningún avance”, contó una vecina que suele recorrer diariamente los alrededores del predio. Asimismo, afirmó que el movimiento de máquinas y personal fue disminuyendo y que, con el predio completamente cercado, “el barrio se empezó a despoblar”, panorama que impacta en la feria de artesanos que funciona los fines de semana y en la feria de frutas y verduras de los martes y viernes.

“Antes los fines de semana había cola para comer en el puestito de 12 y 64; ahora está desolado”, contó una vecina. En el barrio aseguran que el cierre modificó los hábitos de recreación y circulación: “La gente elige irse al parque cerrado que está al lado. Acá ya no pasa nadie”.

Además del parate, señalan efectos visibles en el entorno. “Los pastos están altos, los árboles se caen en cada tormenta porque levantaron la tierra y las veredas y dejaron todo así nomás. Algunas raíces se están debilitando”, relató un hombre que vive a metros del Hospital de Niños. También mencionan que los juegos fueron retirados en agosto y, según describen, “se están oxidando del otro lado del parque, sobre calle 14”.

FINALIZÓ LA PRIMERA ETAPA

Frente a ese panorama, desde la Municipalidad de La Plata negaron que la obra esté frenada. “La primera etapa ya se completó. La segunda, que incluye la colocación de veredas nuevas, comenzará el 15 de enero. Mientras tanto, siguen avanzando tareas”, indicaron. Y remarcaron que el proyecto se mantendrá dentro del plan trazado.

Los vecinos del barrio, no obstante, sostienen que el ritmo no se condice con lo anunciado. Aseguran que el parque, un histórico punto de encuentro para familias, deportistas y familares de pacientes del Hospital de Niños, perdió actividad y muestra un deterioro creciente. “Queremos que lo terminen rápido porque nos quedamos sin nuestro espacio verde”, expresaron.

Mientras tanto, el área abierta del Parque Saavedra sigue cercada, entre obras que avanzan puertas adentro según la versión oficial y un vecindario que, mirando desde afuera, solo ve quietud en el amplio espacio de 66 a 64 y de 12 a 14.