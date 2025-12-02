Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |LAS REFORMAS EN EL ESPACIO FRENTE AL HOSPITAL DE NIÑOS

Parque Saavedra: en el barrio esperan por la reapertura

Vecinos piden que se aceleren las obras. La Municipalidad afirma que el proyecto sigue su marcha con una 2ªetapa en enero

Parque Saavedra: en el barrio esperan por la reapertura

El sendero principal que atraviesa el Parque se encuentra con el “piso levantado” hace meses / EL DIA

2 de Diciembre de 2025 | 02:35
Edición impresa

A casi tres meses del inicio de la obra de puesta en valor del Parque Saavedra, uno de los espacios verdes más emblemáticos de la Ciudad, los vecinos aseguran que el proyecto “entró en pausa” y que buena parte del predio abierto permanece cerrado al público y “sin señales de avance”. La Municipalidad, sin embargo, sostiene que los trabajos continúan según el cronograma previsto y que la segunda etapa comenzará en enero.

La zona intervenida fue cerrada a mediados de agosto, cuando comenzaron las tareas previstas dentro del Plan de Recuperación del Espacio Público impulsado por la gestión de Julio Alak. En aquel momento, la Comuna anunció una intervención integral: nuevo sendero central sobre avenida 66, áreas de descanso, cierre de la dársena de estacionamiento de calle 14, vereda perimetral, renovación del monumento a Saavedra, puesta en valor del arbolado y de la pérgola histórica, incorporación de luminarias y recambio del sector de juegos infantiles.

Pero, según quienes viven en la zona, el panorama actual se contradice de aquel anuncio inicial. “Sigue cerrado y hace como un mes no vemos ningún avance”, contó una vecina que suele recorrer diariamente los alrededores del predio. Asimismo, afirmó que el movimiento de máquinas y personal fue disminuyendo y que, con el predio completamente cercado, “el barrio se empezó a despoblar”, panorama que impacta en la feria de artesanos que funciona los fines de semana y en la feria de frutas y verduras de los martes y viernes.

“Antes los fines de semana había cola para comer en el puestito de 12 y 64; ahora está desolado”, contó una vecina. En el barrio aseguran que el cierre modificó los hábitos de recreación y circulación: “La gente elige irse al parque cerrado que está al lado. Acá ya no pasa nadie”.

Además del parate, señalan efectos visibles en el entorno. “Los pastos están altos, los árboles se caen en cada tormenta porque levantaron la tierra y las veredas y dejaron todo así nomás. Algunas raíces se están debilitando”, relató un hombre que vive a metros del Hospital de Niños. También mencionan que los juegos fueron retirados en agosto y, según describen, “se están oxidando del otro lado del parque, sobre calle 14”.

FINALIZÓ LA PRIMERA ETAPA

Frente a ese panorama, desde la Municipalidad de La Plata negaron que la obra esté frenada. “La primera etapa ya se completó. La segunda, que incluye la colocación de veredas nuevas, comenzará el 15 de enero. Mientras tanto, siguen avanzando tareas”, indicaron. Y remarcaron que el proyecto se mantendrá dentro del plan trazado.

LE PUEDE INTERESAR

El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos

LE PUEDE INTERESAR

Cambia el horario de atención de los bancos

Los vecinos del barrio, no obstante, sostienen que el ritmo no se condice con lo anunciado. Aseguran que el parque, un histórico punto de encuentro para familias, deportistas y familares de pacientes del Hospital de Niños, perdió actividad y muestra un deterioro creciente. “Queremos que lo terminen rápido porque nos quedamos sin nuestro espacio verde”, expresaron.

Mientras tanto, el área abierta del Parque Saavedra sigue cercada, entre obras que avanzan puertas adentro según la versión oficial y un vecindario que, mirando desde afuera, solo ve quietud en el amplio espacio de 66 a 64 y de 12 a 14.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Clásico platense en semifinales: qué día y a qué hora jugarían Gimnasia vs Estudiantes en el Bosque

El milagroso Lobo de Zaniratto a semifinales: venció 2 a 0 a Barracas Central y ahora espera con fe a Estudiantes

¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano

Escándalo de VTV: citaron a indagatoria al ex ministro bonaerense Jorge D'Onofrio

Rige el aumento de la nafta: así quedaron los precios de los combustibles en La Plata

+ Leidas

Por un clásico histórico y la final como premio

$60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana

El escándalo en la AFA: otra denuncia salpica a Tapia

Cambia el horario de atención de los bancos

Uno por uno

El gol de Panaro llegó a instancias del VAR

El derby en el Bosque se jugaría el lunes a las 17.00

Una financiera bajo la lupa y 19 allanamientos
Últimas noticias de La Ciudad

Usuarios acorralados: ya rige la suba “extra” en el micro

Con el nuevo aumento en los combustibles, la premium roza los $2.000

El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos

Cambia el horario de atención de los bancos
Información General
La mente en forma: ejercitar el cerebro con el celular
Pergolini habló de una “tragedia” educativa
Le anularon su vuelo y ahora deberán indemnizarlo
¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano
Uno por uno, los 108 municipios bonaerenses en los que cambia el horario de atención de los bancos
Policiales
No se salva nadie: la trama de otro ataque en Barrio Norte
Causa VTV: indagarán al exministro de Transporte y a empresarios del sector
Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen
Motochorros golpean y asaltan a un colectivero
Antes de las vacaciones, desvalijan una escuela
Deportes
Por un clásico histórico y la final como premio
Se pellizca porque sigue incrédulo; ya está entre los mejores del Clausura
El gol de Panaro llegó a instancias del VAR
Una racha de triunfos que invita a la ilusión
“Que la gente confíe y piense en positivo”
Espectáculos
Jafar Panahi: “Estoy vivo mientras haga películas”
Clásicos del cine italiano se verán en el Cinema Paradiso, gratis
Brigitte Bardot pide a todos “tranquilizarse”
“Re calientes”: la feroz interna entre Martitegui y Telefé
Alto chisme: Fede Bal, ¿se le anima a “Bendita TV”?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla