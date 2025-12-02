Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |LLENAR UN TANQUE ESTÁ CERCA DE LOS 100.000 PESOS

Con el nuevo aumento en los combustibles, la premium roza los $2.000

En Shell la versión más cara está en $1.958 y la súper llegó a $1.670. En YPF, la nafta súper alcanzó los $1.587 y la Infinia $1.820

Con el nuevo aumento en los combustibles, la premium roza los $2.000

En las estaciones Shell llenar un tanque de 50 litros con Premium llega a 97.900 pesos / Roberto Acosta

2 de Diciembre de 2025 | 02:36
Edición impresa

Con la suba aplicada desde ayer en los combustibles, la nafta premium ya roza los 2.000 pesos en Shell y supera los 1.800 pesos en la petrolera YPF en los surtidores de la región. Llenar un tanque de 50 litros de un auto mediano ya puede costar 97.900 pesos con nafta premium.

A los precios volátiles (casi siempre en aumento) de la petrolera estatal YPF se le sumó la suba de ayer que fue dispuesta por el gobierno nacional.

Precisamente, el Poder Ejecutivo dispuso una nueva suba en los impuestos que gravan los combustibles líquidos y el dióxido de carbono.

La medida fue oficializada a través del decreto 782/2025, publicado a fin de octubre pasado, y reitera una política de aumentos que el Gobierno había dilatado durante meses para contener la inflación.

Según la norma, la carga impositiva sobre la nafta crecerá 15,56 pesos por litro y se le sumará un extra de 0,95 pesos por el impuesto al dióxido de carbono (IDC). Para el gasoil, el incremento en el gravamen general será de 12,64 pesos por litro.

La actualización intenta compensar remanentes pendientes desde 2024 y los primeros meses de 2025, que habían sido desdoblados en varias etapas.

LE PUEDE INTERESAR

Parque Saavedra: en el barrio esperan por la reapertura

LE PUEDE INTERESAR

El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos

En YPF casi todos los días hay aumentos / Roberto Acosta

Con la nueva suba, los precios de los combustibles quedaron de la siguiente forma desde la jornada de ayer:

En YPF: Nafta súper: 1.587 pesos; Infinia nafta: 1.820 pesos; Infinia Diesel: 1.767 pesos; Dielsel 500: 1.572 pesos.

En las estaciones Shell: Nafta Súper: 1.670 pesos; V-Power nafta: 1.958 pesos; V-Power diesel: 1.899 pesos; Evolux Diesel: 1.626 pesos.

En tanto, en En Axion, la nafta Súper: $1.629 pesos; Quantium (premium): 1.929 pesos; Diesel x10: 1.678 pesos; y Quantium dieselx10: 1.889 pesos.

NUEVOS AUMENTOS

Sin respiro para los bolsillos, la secretaría de Energía aprobó ayer un incremento de hasta 5 por ciento en el precio de los biocombustibles destinados para la mezcla obligatoria por ley con las naftas y el gasoil, a través de las Resoluciones 485 y 486/2025 publicadas en el Boletín Oficial.

Ese factor sumará mayor presión en los costos del sector, pudiendo trasladarse a los surtidores en las próximas semanas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Clásico platense en semifinales: qué día y a qué hora jugarían Gimnasia vs Estudiantes en el Bosque

El milagroso Lobo de Zaniratto a semifinales: venció 2 a 0 a Barracas Central y ahora espera con fe a Estudiantes

¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano

Escándalo de VTV: citaron a indagatoria al ex ministro bonaerense Jorge D'Onofrio

Rige el aumento de la nafta: así quedaron los precios de los combustibles en La Plata

+ Leidas

Por un clásico histórico y la final como premio

$60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana

Cambia el horario de atención de los bancos

El escándalo en la AFA: otra denuncia salpica a Tapia

Uno por uno

El gol de Panaro llegó a instancias del VAR

El derby en el Bosque se jugaría el lunes a las 17.00

Una financiera bajo la lupa y 19 allanamientos
Últimas noticias de La Ciudad

Usuarios acorralados: ya rige la suba “extra” en el micro

Parque Saavedra: en el barrio esperan por la reapertura

El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos

Cambia el horario de atención de los bancos
Deportes
Por un clásico histórico y la final como premio
Se pellizca porque sigue incrédulo; ya está entre los mejores del Clausura
El gol de Panaro llegó a instancias del VAR
Una racha de triunfos que invita a la ilusión
“Que la gente confíe y piense en positivo”
Información General
La mente en forma: ejercitar el cerebro con el celular
Pergolini habló de una “tragedia” educativa
Le anularon su vuelo y ahora deberán indemnizarlo
¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano
Uno por uno, los 108 municipios bonaerenses en los que cambia el horario de atención de los bancos
Espectáculos
Jafar Panahi: “Estoy vivo mientras haga películas”
Clásicos del cine italiano se verán en el Cinema Paradiso, gratis
Brigitte Bardot pide a todos “tranquilizarse”
“Re calientes”: la feroz interna entre Martitegui y Telefé
Alto chisme: Fede Bal, ¿se le anima a “Bendita TV”?
Policiales
No se salva nadie: la trama de otro ataque en Barrio Norte
Causa VTV: indagarán al exministro de Transporte y a empresarios del sector
Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen
Motochorros golpean y asaltan a un colectivero
Antes de las vacaciones, desvalijan una escuela

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla