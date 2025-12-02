Kicillof volvió a pedir la votación del Financiamiento a la Legislatura
El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos
Con el nuevo aumento en los combustibles, la premium roza los $2.000
La reforma del COU llega al recinto del Concejo y podría sancionarse hoy
Pagan un bono de casi US$1.000 millones, con poco impacto en reservas
Cavallo insiste en que el Gobierno le dé más libertad a la economía
Bajan un impuesto automotor y ya especulan en una caída de precios
Dengue: piden tareas de descacharrado en las viviendas tras las lluvias
Remoción de escombros en el depósito incendiado de diagonal 77 y 48
Causa VTV: indagarán al exministro de Transporte y a empresarios del sector
Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En Shell la versión más cara está en $1.958 y la súper llegó a $1.670. En YPF, la nafta súper alcanzó los $1.587 y la Infinia $1.820
Con la suba aplicada desde ayer en los combustibles, la nafta premium ya roza los 2.000 pesos en Shell y supera los 1.800 pesos en la petrolera YPF en los surtidores de la región. Llenar un tanque de 50 litros de un auto mediano ya puede costar 97.900 pesos con nafta premium.
A los precios volátiles (casi siempre en aumento) de la petrolera estatal YPF se le sumó la suba de ayer que fue dispuesta por el gobierno nacional.
Precisamente, el Poder Ejecutivo dispuso una nueva suba en los impuestos que gravan los combustibles líquidos y el dióxido de carbono.
La medida fue oficializada a través del decreto 782/2025, publicado a fin de octubre pasado, y reitera una política de aumentos que el Gobierno había dilatado durante meses para contener la inflación.
Según la norma, la carga impositiva sobre la nafta crecerá 15,56 pesos por litro y se le sumará un extra de 0,95 pesos por el impuesto al dióxido de carbono (IDC). Para el gasoil, el incremento en el gravamen general será de 12,64 pesos por litro.
La actualización intenta compensar remanentes pendientes desde 2024 y los primeros meses de 2025, que habían sido desdoblados en varias etapas.
LE PUEDE INTERESAR
Parque Saavedra: en el barrio esperan por la reapertura
LE PUEDE INTERESAR
El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos
En YPF casi todos los días hay aumentos / Roberto Acosta
Con la nueva suba, los precios de los combustibles quedaron de la siguiente forma desde la jornada de ayer:
En YPF: Nafta súper: 1.587 pesos; Infinia nafta: 1.820 pesos; Infinia Diesel: 1.767 pesos; Dielsel 500: 1.572 pesos.
En las estaciones Shell: Nafta Súper: 1.670 pesos; V-Power nafta: 1.958 pesos; V-Power diesel: 1.899 pesos; Evolux Diesel: 1.626 pesos.
En tanto, en En Axion, la nafta Súper: $1.629 pesos; Quantium (premium): 1.929 pesos; Diesel x10: 1.678 pesos; y Quantium dieselx10: 1.889 pesos.
Sin respiro para los bolsillos, la secretaría de Energía aprobó ayer un incremento de hasta 5 por ciento en el precio de los biocombustibles destinados para la mezcla obligatoria por ley con las naftas y el gasoil, a través de las Resoluciones 485 y 486/2025 publicadas en el Boletín Oficial.
Ese factor sumará mayor presión en los costos del sector, pudiendo trasladarse a los surtidores en las próximas semanas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí