Con el nuevo aumento en los combustibles, la premium roza los $2.000

En las estaciones Shell llenar un tanque de 50 litros con Premium llega a 97.900 pesos / Roberto Acosta

Con la suba aplicada desde ayer en los combustibles, la nafta premium ya roza los 2.000 pesos en Shell y supera los 1.800 pesos en la petrolera YPF en los surtidores de la región. Llenar un tanque de 50 litros de un auto mediano ya puede costar 97.900 pesos con nafta premium.

A los precios volátiles (casi siempre en aumento) de la petrolera estatal YPF se le sumó la suba de ayer que fue dispuesta por el gobierno nacional.

Precisamente, el Poder Ejecutivo dispuso una nueva suba en los impuestos que gravan los combustibles líquidos y el dióxido de carbono.

La medida fue oficializada a través del decreto 782/2025, publicado a fin de octubre pasado, y reitera una política de aumentos que el Gobierno había dilatado durante meses para contener la inflación.

Según la norma, la carga impositiva sobre la nafta crecerá 15,56 pesos por litro y se le sumará un extra de 0,95 pesos por el impuesto al dióxido de carbono (IDC). Para el gasoil, el incremento en el gravamen general será de 12,64 pesos por litro.

La actualización intenta compensar remanentes pendientes desde 2024 y los primeros meses de 2025, que habían sido desdoblados en varias etapas.

En YPF casi todos los días hay aumentos / Roberto Acosta

Con la nueva suba, los precios de los combustibles quedaron de la siguiente forma desde la jornada de ayer:

En YPF: Nafta súper: 1.587 pesos; Infinia nafta: 1.820 pesos; Infinia Diesel: 1.767 pesos; Dielsel 500: 1.572 pesos.

En las estaciones Shell: Nafta Súper: 1.670 pesos; V-Power nafta: 1.958 pesos; V-Power diesel: 1.899 pesos; Evolux Diesel: 1.626 pesos.

En tanto, en En Axion, la nafta Súper: $1.629 pesos; Quantium (premium): 1.929 pesos; Diesel x10: 1.678 pesos; y Quantium dieselx10: 1.889 pesos.

NUEVOS AUMENTOS

Sin respiro para los bolsillos, la secretaría de Energía aprobó ayer un incremento de hasta 5 por ciento en el precio de los biocombustibles destinados para la mezcla obligatoria por ley con las naftas y el gasoil, a través de las Resoluciones 485 y 486/2025 publicadas en el Boletín Oficial.

Ese factor sumará mayor presión en los costos del sector, pudiendo trasladarse a los surtidores en las próximas semanas.