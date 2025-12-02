San Lorenzo de paro y al borde de la acefalía

Pese al fin de temporada al caer para San Lorenzo, los problemas no tienen fin en el mundo azulgrana. En este sentido, el plantel no se presentó al entrenamiento de ayer, y la crisis institucional se incrementa.

El primer equipo del Ciclón se negó a trabajar en la cancha auxiliar debido a deudas que la dirigencia mantiene con el grupo sobre los premios por clasificarse a la Copa Sudamericana del próximo año. La medida, que sorprendió pero no tomó desprevenidos a quienes siguen el día a día azulgrana, refleja el momento más delicado de una crisis que ya impacta de lleno en el fútbol profesional.

El plantel ya tenía previsto iniciar sus vacaciones el próximo miércoles, una vez concluida la temporada, pero la falta de pago aceleró la decisión de detener toda actividad. En el vestuario destacan que los premios son compromisos asumidos, independientes de la crisis dirigencial, y que esperan una solución antes de la vuelta al trabajo.

La situación se suma al clima de tensión que vive San Lorenzo mientras se esperan definiciones políticas e institucionales para los próximos días. Por ahora, no hay señales de que el conflicto pueda destrabarse de manera inmediata, y los jugadores finalizarán el año sin retomar los entrenamientos previstos.

Por otra parte, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya dio el visto bueno al nuevo esquema, que intentan implementar, para una comisión directiva transitoria, cuyo nombre que pisa fuerte es el de Sergio Constantino —vocal opositor y candidato que terminó tercero en las últimas elecciones— acompañado por Cristian Evangelista, también opositor e integrante de la actual CD. El armado excluye por completo a los dirigentes de peso del oficialismo, lo que marca la ruptura política más profunda de los últimos años en Boedo.

Los futbolistas entrarán de licencia el 5 de diciembre hasta el 27 de enero

De esta forma, Claudio Tapia convocará a una reunión de Comisión Directiva en la que se esperan renuncias masivas, paso previo a declarar la acefalía y habilitar formalmente a la comisión transitoria, que administrará el Club por un período que fijará la propia casa madre del fútbol. El objetivo central será frenar el deterioro económico —incluido un pedido de quiebra— y ordenar la situación antes de definir un camino electoral.

Mientras tanto, el plantel profesional también recibió una hoja de ruta deportiva en medio del caos. En la misma, se resolvió que los jugadores entrenarán hasta el 5 de diciembre y luego tendrán vacaciones hasta el 27 de enero, fecha en la que retomarán la preparación para afrontar la triple competencia -Copa Argentina, Torneo local y Copa Sudamericana- de 2026.