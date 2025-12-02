Castrilli le saltó a la yugular a Chiqui Tapia

Kicillof volvió a pedir la votación del Financiamiento a la Legislatura
El ex árbitro Javier Castrilli aseguró que la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por el presidente Claudio Tapia, se cree impune “por haber ganado la Copa del Mundo”, a la vez que indicó que “se pretende manipular y creen que la gente es tonta”.
En el programa Vamos Rivadavia que se emite por Radio Rivadavia AM 630, el ex árbitro se refirió a lo que ocurrió en las últimas semanas viciadas de polémicas en el fútbol argentino y su ente madre.
“Esta asociación sin fines de lucro, que se maneja con asambleas y tiene un Cómite Ejecutivo, obvio que se puede llegar a poner a su favor teniendo los votos, asistiendo económicamente a los clubes como San Lorenzo. Por eso se sienten impunes pero tienen una miopía política tan grande que se creyeron impunes a perpetuidad de tener la opinión pública a su favor por el simple hecho de haber ganado la Copa del Mundo. Afortunadamente, la gente ya toma consciencia de lo que está pasando”, declaró Castrilli.
Siguiendo con la crítica hacía la impunidad que, según él, maneja la AFA, el ex referí afirmó: “Estos instrumentos, estas herramientas que deberian aportar transparencia, terminan siendo una herramienta más de dominación en sociedades totalmente corruptas. Una herramienta más para transformarlas en la escribanía de lo absurdo, del despropósito. Fijense que muchas veces no difunden los audios y los videos del VAR pero, aunque lo hagan, hay una voz en off que me está explicando algo que yo no veo en televisión”.
“Se pretende manipular y creen que la gente es tonta. Lejos de ocultarla, ellos ostentan esa impunidad intestinamente porque, obviamente, es un mecanismo de dominación y sometimiento. Ellos necesitan difundir esta impunidad para que, aquellos que esten en contra, sepan a lo que se atienen. Tienen todos los entes para sancionar como hicieron con Estudiantes de La Plata”, agregó.
