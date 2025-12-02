Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

En el programa de Moria: Julieta Poggio confesó cuáles son sus preferencias sexuales

En el programa de Moria: Julieta Poggio confesó cuáles son sus preferencias sexuales
2 de Diciembre de 2025 | 08:27

Julieta Poggio, prendió fuego la mañana de Moria Casán. Sus filosas confesiones explotaron las redes. 

Así, la mencionada actriz, en plena charla con Moria, contó de su relación abierta con Fabrizio Maida y reveló cómo siente el sexo casual cuando está de viaje.

Lo contó sin escalas y terminó siendo un fuego: "Voy de viaje, hay alguien y me enamoro un rato". La frase impactó y la conductora no dejó pasar la oportunidad.

Allí, Julieta respondió a las chicanas con humor: "Mis amigas dicen que soy como un chabón, como un futbolista". La confesión, entre risas, coronó uno de los momentos más encendidos de la charla. 

"Al toque me doy cuenta cuando beso; la piel se siente o no se siente", tiró Poggio. Después, cuando la conductora quiso saber cuánto influye la previa, Julieta se mantuvo firme: "No me gusta estar por estar; después te deja medio un vacío", dejando en claro que la diversión y la piel pesan tanto como el instante.

Por último, cuando el tema pasó a lo que sucede después del encuentro, la actriz dejó su preferencia "A mí me gusta después un poco de cariño… es feo esa gente que se levanta y se va. Ya está, hicimos algo re privado, como un toque de cucharita", cerró Julieta. 

