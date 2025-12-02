Respuesta a Trump: Maduro dijo que Venezuela defenderá una paz "con soberanía"

El clásico de La Plata, el lunes a las 17: ¿por qué son el día y el horario que pican en punta?
"Queremos paz, pero con soberanía, paz con igualdad, paz con libertad", sostuvo
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que su país defenderá una paz "con soberanía" frente a las amenazas militares de Estados Unidos y al despliegue de equipos militares en aguas del Caribe cercanas a Venezuela.
El mandatario venezolano sostuvo que el Siglo XXI exige una institucionalidad fuerte y un pueblo movilizado para preservar la independencia nacional. “Queremos paz, pero paz con soberanía, paz con igualdad, paz con libertad”, aseguró Maduro.
De esta manera, sus declaraciones se produjeron durante una marcha del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) destinada a tomar juramento a los Comandos de Comunidades Bolivarianos Integrales.
Además, el mandatario venezolano insistió en que el poder nacional se fundamenta en la participación ciudadana. Según dijo, ese poder "se sustenta en el poder inmenso de su pueblo, en su conciencia, en sus instituciones, en sus fusiles y en su decisión de construir esta Patria por encima de cualquier dificultad".
Maduro sostuvo que el objetivo es preservar una "paz con dignidad", concepto que vinculó directamente con la defensa de la República y la autonomía política del país.
