Cifuentes: paletazo en el tenis de mesa

En el año obtuvo el Panamericano con el seleccionado argentino. Ángel Di María se quedó con el de fútbol y el piloto Agustín Canapino recibió la estatuilla de Oro
Horacio Cifuentes se quedó con el Premio Olimpia de Plata, en tenis de mesa. El berissense (27 años), que no estuvo presente en el acto, tuvo un gran año y entre sus logros más importantes se encuentran haber ganado el Panamericano, en Rock Hill (Estados Unidos), por primera vez en la historia con el seleccionado argentino.
En lo que respecta a los otros representante de la Región, la pelotaris platense María Lis García Caderón y los jóvenes remeros del Club Regatas La Plata Agustín Annese y Fernando Álvarezse quedaron a las puertas de sus respectivas disciplinas.
En lo que tiene que con el Olimpia de Oro se lo quedó Agustín Canapino, que ganó la triple corona en automovilismo.
Ajedrez
Faustino Oro.
Resto de la terna: Ernestina Adam y Sandro Mareco.
Artes Marciales Mixtas
Aillin Pérez,
Resto de la terna: Lucas Ganin y Kevin Vallejos.
Atletismo
Florencia Borelli.
Resto de la terna: Joaquín Gómez y Elián Larregina.
Automovilismo
Agustín Canapino.
Resto de la terna: Nicolás Cavigliasso y Franco Colapinto.
Básquet
Facundo Campazzo.
Resto de la terna: Luciana Delabarba y José Vildoza.
Billar
Valentino Oliveto.
Resto de la terna: José Oliva y Luisina Ponzio.
Bochas
Carmelo Retamar.
Resto de la terna:Lucas Hecker y Candela Molina.
Boxeo
Evelin Bermúdez.
Resto de la terna: Fernando Martínez y Kevin Ramírez.
Canotaje
Aramis Sánchez Ayala.
Resto de la terna: Manuel Tripano y Agustín Vernice.
Cestoball
Santiago Díaz.
Resto de la terna: Selene Casemayor y Micaela Guimarey.
Ciclismo
Julieta Benedetti.
Resto de la terna: Eduardo Sepúlveda y Lucas Vilar.
Deportes de Invierno
Franco Dal Farra.
Resto de la terna: Alma Ameigeiras y Francesca Baruzzi.
Equitación
Manuel Chechic.
Resto de la terna: Matías Larocca y Hernán Mones Ruiz.
E-Sport
José Deodo, Lucía Dubra, K1ng, Luken/Try, Nico Villalba.
Esquí Náutico
Eugenia De Armas.
Resto de la terna: Francisco Giorgis y Tobías Giorgis.
Esgrima
Isabel Di Tella.
Resto de la terna: Catalina Sol Borrelli y Augusto Servello.
Fútbol
Ángel Di María
Resto de la terna: Lautaro Martínez, Leandro Paredes.
Futsal
Juan Cruz Freijo.
Resto de la terna: Nelson Barrientos y Lucas Granda.
Gimnasia
Julieta Lucas.
Resto de la terna: Lucía González y Daniel Villafañe.
Golf
Ángel Cabrera.
Resto de la terna: Ricardo González y Emiliano Grillo
Handball
Diego Simonet,
Resto de la terna: Pedro Martínez y Rosario Urban.
Hockey sobre Césped
Tomás Santiago.
Resto de la fecha: Juana Castellaro Morello y Nicolás Della Torre.
Hockey sobre Patines
Gustavo Romero.
Resto de la terna: Constantino Acevedo y Luciana Agudo.
Judo
Mariano Coto
Resto de la terna: Tomás Quinteros y Galo Villavicencio.
Karate
Juan Ignacio Gallardo
Resto de la terna: Kevin Joaquín Molina y Micaela Pacheco.
Lucha
Agustín Destribats.
Resto de la terna: Camila Amarilla y Iván Llano.
Motociclismo
Veletín Perrone.
Resto de la terna: Luciano Benavides y Marco Morelli.
Natación
Agostina Hein.
Resto de la terna: Macarena Ceballos y Ulises Saravia.
Padel
Agustín Tapia.
Resto de la terna: Delfina Brea y Federico Chingotto.
Paralímpicos
Iñaki Basiloff
Resto de la terna: Mariela Delgado y Brian Impellizeri.
Patín
Facundo Nieva Biza.
Resto de la terna: Abril Ortega y Juan Segundo Rodríguez.
Pato
Justo Bermudez.
Resto de la terna: Martín Lemme y Facundo Taberna.
Pelota
Facundo Andreasen.
Resto de la terna: Santiago Andreasen y María Lis García Calderón.
Polo
Adolfo Cambiaso (N).
Resto de la terna: Adolfo Cambiaso (H) y Bartolomé Castagnola.
Remo
Santino Menín.
Resto de la terna: Luna Mongelot y Fernando Álvarez/Agustín Anesse/Martín Mansilla/Marcos Rojas.
Rugby
Santiago Carreras.
Resto de la terna: Juan Cruz Mallía y Julián Montoya.
Softbol
Luciano Biondi.
Resto de la terna: Violeta Figueroa y Nahuel Sáenz.
Taekwondo
Ignacio Espíndola
Resto de la terna: Mateo Di Leo y Brenda Ruiz Díaz.
Tenis
Horacio Zeballos.
Resto de la terna: Francisco Cerúndolo y Solana Sierra,
Tenis de Mesa
Horacio Cifuentes.
Resto de la terna: Ana Codina y Santiago Lorenzo.
Tiro
Julián Gutírrez.
Resto de la terna: Joaquín Cisneros y Fernanda Russo.
Turf
Francisco Goncalves.
Resto de la terna: Kevin Banegas y Martín Valle.
Vóley
Agustín Loser
Resto de la terna: Bianca Cugno y Luciano De Cecco.
Yachting
Catalina Turienzo
Resto de la terna: Chiara Ferretti y Francisco Guaragna.
