Cifuentes: paletazo en el tenis de mesa

23 de Diciembre de 2025 | 03:02 Edición impresa

Horacio Cifuentes se quedó con el Premio Olimpia de Plata, en tenis de mesa. El berissense (27 años), que no estuvo presente en el acto, tuvo un gran año y entre sus logros más importantes se encuentran haber ganado el Panamericano, en Rock Hill (Estados Unidos), por primera vez en la historia con el seleccionado argentino.

En lo que respecta a los otros representante de la Región, la pelotaris platense María Lis García Caderón y los jóvenes remeros del Club Regatas La Plata Agustín Annese y Fernando Álvarezse quedaron a las puertas de sus respectivas disciplinas.

En lo que tiene que con el Olimpia de Oro se lo quedó Agustín Canapino, que ganó la triple corona en automovilismo.

Ajedrez

Faustino Oro.

Resto de la terna: Ernestina Adam y Sandro Mareco.

Artes Marciales Mixtas

Aillin Pérez,

Resto de la terna: Lucas Ganin y Kevin Vallejos.

Atletismo

Florencia Borelli.

Resto de la terna: Joaquín Gómez y Elián Larregina.

Automovilismo

Agustín Canapino.

Resto de la terna: Nicolás Cavigliasso y Franco Colapinto.

Básquet

Facundo Campazzo.

Resto de la terna: Luciana Delabarba y José Vildoza.

Billar

Valentino Oliveto.

Resto de la terna: José Oliva y Luisina Ponzio.

Bochas

Carmelo Retamar.

Resto de la terna:Lucas Hecker y Candela Molina.

Boxeo

Evelin Bermúdez.

Resto de la terna: Fernando Martínez y Kevin Ramírez.

Canotaje

Aramis Sánchez Ayala.

Resto de la terna: Manuel Tripano y Agustín Vernice.

Cestoball

Santiago Díaz.

Resto de la terna: Selene Casemayor y Micaela Guimarey.

Ciclismo

Julieta Benedetti.

Resto de la terna: Eduardo Sepúlveda y Lucas Vilar.

Deportes de Invierno

Franco Dal Farra.

Resto de la terna: Alma Ameigeiras y Francesca Baruzzi.

Equitación

Manuel Chechic.

Resto de la terna: Matías Larocca y Hernán Mones Ruiz.

E-Sport

José Deodo, Lucía Dubra, K1ng, Luken/Try, Nico Villalba.

Esquí Náutico

Eugenia De Armas.

Resto de la terna: Francisco Giorgis y Tobías Giorgis.

Esgrima

Isabel Di Tella.

Resto de la terna: Catalina Sol Borrelli y Augusto Servello.

Fútbol

Ángel Di María

Resto de la terna: Lautaro Martínez, Leandro Paredes.

Futsal

Juan Cruz Freijo.

Resto de la terna: Nelson Barrientos y Lucas Granda.

Gimnasia

Julieta Lucas.

Resto de la terna: Lucía González y Daniel Villafañe.

Golf

Ángel Cabrera.

Resto de la terna: Ricardo González y Emiliano Grillo

Handball

Diego Simonet,

Resto de la terna: Pedro Martínez y Rosario Urban.

Hockey sobre Césped

Tomás Santiago.

Resto de la fecha: Juana Castellaro Morello y Nicolás Della Torre.

Hockey sobre Patines

Gustavo Romero.

Resto de la terna: Constantino Acevedo y Luciana Agudo.

Judo

Mariano Coto

Resto de la terna: Tomás Quinteros y Galo Villavicencio.

Karate

Juan Ignacio Gallardo

Resto de la terna: Kevin Joaquín Molina y Micaela Pacheco.

Lucha

Agustín Destribats.

Resto de la terna: Camila Amarilla y Iván Llano.

Motociclismo

Veletín Perrone.

Resto de la terna: Luciano Benavides y Marco Morelli.

Natación

Agostina Hein.

Resto de la terna: Macarena Ceballos y Ulises Saravia.

Padel

Agustín Tapia.

Resto de la terna: Delfina Brea y Federico Chingotto.

Paralímpicos

Iñaki Basiloff

Resto de la terna: Mariela Delgado y Brian Impellizeri.

Patín

Facundo Nieva Biza.

Resto de la terna: Abril Ortega y Juan Segundo Rodríguez.

Pato

Justo Bermudez.

Resto de la terna: Martín Lemme y Facundo Taberna.

Pelota

Facundo Andreasen.

Resto de la terna: Santiago Andreasen y María Lis García Calderón.

Polo

Adolfo Cambiaso (N).

Resto de la terna: Adolfo Cambiaso (H) y Bartolomé Castagnola.

Remo

Santino Menín.

Resto de la terna: Luna Mongelot y Fernando Álvarez/Agustín Anesse/Martín Mansilla/Marcos Rojas.

Rugby

Santiago Carreras.

Resto de la terna: Juan Cruz Mallía y Julián Montoya.

Softbol

Luciano Biondi.

Resto de la terna: Violeta Figueroa y Nahuel Sáenz.

Taekwondo

Ignacio Espíndola

Resto de la terna: Mateo Di Leo y Brenda Ruiz Díaz.

Tenis

Horacio Zeballos.

Resto de la terna: Francisco Cerúndolo y Solana Sierra,

Tenis de Mesa

Horacio Cifuentes.

Resto de la terna: Ana Codina y Santiago Lorenzo.

Tiro

Julián Gutírrez.

Resto de la terna: Joaquín Cisneros y Fernanda Russo.

Turf

Francisco Goncalves.

Resto de la terna: Kevin Banegas y Martín Valle.

Vóley

Agustín Loser

Resto de la terna: Bianca Cugno y Luciano De Cecco.

Yachting

Catalina Turienzo

Resto de la terna: Chiara Ferretti y Francisco Guaragna.