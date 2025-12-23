Alpine teme que el motor Mercedes incumpla las nuevas reglas de la F1

A pesar de que se apagaron los motores con el Gran Premio de Abu Dhabi, donde Lando Norris se proclamó campeón, la Fórmula Uno ya comenzó a disputar el campeonato 2026 fuera de las pistas. En la actual pretemporada, las tensiones se multiplican en la previa del estreno de las normativas técnicas y ahora podrían avecinarse tiempos turbulentos para Alpine,

La escudería que cuenta como a uno de los pilotos a Franco Colapinto, confirmado como titular junto a Pierre Gasly, teme por un posible problema con el motor que le desarrolla Mercedes y en el que deposita toda su ilusión de protagonismo en la nueva era reglamentaria de la máxima categoría del automovilismo.

No es solamente Alpine, sino que otras escuderías también pusieron bajo sospecha el trabajo que realizan tanto Mercedes como Red Bull en un área sensible del reglamento, lo que motivó reclamos formales ante la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) por el posible desarrollo de las unidades motrices fuera del espíritu de la norma.

La lupa apunta a la relación de compresión de las unidades de potencia. De acuerdo a información publicada en los sitios especializados Motorsport Magazin y The Race, ambas estructuras habrían encontrado un modo de sacar ventaja a partir del uso de materiales que se expanden con el calor, un vericueto clave porque los controles oficiales se realizan con el motor a temperatura ambiente.

La controversia se profundizó en reuniones técnicas recientes. Ahí se analizó el artículo C5.4.3 del reglamento de la FIA, que para 2026 reduce el límite de compresión permitido de 18,0:1 a 16,0:1 pero mantiene el método de verificación a temperatura ambiente.

Si bien, la FIA evitó dar nombres, todo indica que apuntan a los fabricantes Mercedes y Red Bull.

“Los motores utilizan piezas complejas que se expanden deliberadamente cuando el motor está caliente. Esto ayuda a aumentar la relación de compresión (y, por lo tanto, ofrece un rendimiento adicional y una mejor eficiencia del combustible), cuando el motor funciona sin problemas en la pista. Los beneficios potenciales de esto podrían hacer una gran diferencia al comienzo del ciclo de reglas”, explicó The Race.

Por su parte desde Motorsport fueron todavía más duros con respecto al tema en cuestión. “Esto constituiría una infracción del reglamento técnico, que reitera que los coches deben cumplir con las normas en todo momento durante un fin de semana de carreras” se recalcó desde dicho sitio especializado en el deporte motor.

La lupa apunta a la relación de compresión de las unidades de potencia

En la misma línea, el periódico deportivo francés L’Equipe adelantó que “se espera una nueva reunión” en los próximos días para resolver el problema lo antes posible.

El impacto potencial alcanza de lleno a Alpine, uno de los que utilizará motores Mercedes junto a su propia escudería, McLaren y Williams. Hasta ahora, los rumores vienen apuntando al fabricante alemán como el que mejor desarrolla la nueva unidad de potencia. Red Bull, por su parte, proveerá a sus dos equipos. En el caso que la FIA imponga límites o cambios de último momento, sus proyectos podrían sufrir un golpe importante.

Cabe recordar que Alpine hasta la pasada temporada tenía como unidad motriz para impulsar a sus coches a la firma Renault. Cumplido el contrato con la empresa francesa ahora los coches tendrán motores Mercedes como se había señalado en el acuerdo.