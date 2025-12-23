Primera B: San Carlos debutará ante Liniers

El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) procedió ayer a sortear los campeonatos de ascenso, como la Primera Nacional, la Primera B Metropolitana y la Primera C.
Y en ese sentido, Villa San Carlos, que volverá a las prácticas en los primeros días de enero, ya conoce a su primer rival de 2026: Liniers. Curiosamente, es el mismo adversario con el que arrancó este año su participación en la tercera categorúa del fútbol argentino.
De acuerdo al sorteo efectuado ayer, la primera fecha de la B Metropolitana (Apertura), que se pondrá en marcha a partir del 7 de febrero, tendrá el siguiente cuadro de partidos:
Ituzaingó vs. Deportivo Armenio; Flandria vs. Brown de Adrogué; Argentino de Quilmes vs. Laferrere; Defensores Unidos vs. Talleres de Remedios de Escalada; Comunicaciones vs. Argentino de Merlo; Dock Sud vs. Arsenal; Deportivo Merlo vs. Excursionistas; Deportivo Camioneros vs. Villa Dálmine; Sportivo Italiano vs. UAI Urquiza y San Martín de Burzaco vs. Real Pilar.
Por otra parte, quedó confirmado que el torneo de PrimeraC comenzará el 21 de febrero de 2026, y en esta oportunidad, Defensores de Cambaceres debutará como visitante de Estrella del Sur.
