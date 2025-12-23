Napoli levantó la Supercopa de Italia

El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero
Napoli se consagró campeón de la Supercopa Italiana y volvió a levantar un título luego de una década tras vencer por 2-0 a Bologna en la final disputada en Riad, Arabia Saudita.
Con una actuación sólida y dominante, el equipo dirigido técnicamente por AntonioConte fue claramente superior a su rival y selló la historia gracias a una noche inspirada de DavidNeres que marcó un doblete y terminó siendo la gran figura del partido.
El conjunto napolitano marcó diferencias desde el desarrollo mismo del juego. Aunque Bologna intentó plantarse con orden en los primeros minutos, Napoli se adueñó del control y comenzó a generar las situaciones más claras.
A los 39 minutos del primer tiempo, Neres abrió el marcador con un zurdazo exquisito desde fuera del área que se coló en el ángulo y rompió la paridad.
Ya en el complemento, los “Azurri” mantuvieron la intensidad y aprovecharon un error defensivo rival para liquidar el encuentro. Nuevamente Neres fue protagonista: interceptó una salida fallida y definió con una sutil vaselina ante la salida del arquero, estableciendo el 2-0 que prácticamente sentenció la final en suelo árabe.
Con la ventaja a su favor, Napoli administró los tiempos del partido sin pasar sobresaltos. Bologna, falto de ideas y profundidad, nunca logró inquietar seriamente al arco rival, mientras que el equipo de Conte mostró solidez defensiva y personalidad para sostener el resultado hasta el pitazo final.
De esta manera, Napoli conquistó su tercera SupercopaItaliana y cortó una racha de diez años sin títulos en esta competencia. Además, el triunfo consolidó el ciclo de AntonioConte y convirtió a AurelioDeLaurentiis en el presidente más ganador de la historia del club.
