"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

El Mundo |Rechazo de DINAMARCA A DECLARACIONES DE TRUMP

Otra embestida para controlar Groenlandia

Otra embestida para controlar Groenlandia
24 de Diciembre de 2025 | 00:55
Edición impresa

El presidente Donald Trump volvió a encender la polémica internacional al recalcar que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia por “motivos de seguridad nacional”, una afirmación que fue rechazada de inmediato por las autoridades danesas, groenlandesas y europeas, que subrayaron que el futuro de la isla será decidido únicamente por sus habitantes. Las declaraciones llegaron tras el nombramiento del gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial de EE UU para el territorio ártico, un gesto que provocó la convocatoria del embajador de Washington en Copenhague.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump insiste en que Groenlandia es clave para la defensa estadounidense, argumentando la creciente presencia de barcos rusos y chinos en la región. “La necesitamos para la seguridad nacional”, afirmó, descartando que el interés se centre en los recursos naturales. Incluso se negó a excluir el uso de la fuerza para una eventual anexión, lo que elevó la tensión diplomática. La respuesta fue contundente. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el jefe de gobierno groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, recordaron que “no se puede anexionar otro país”, ni siquiera invocando la seguridad internacional. “Groenlandia es nuestro país y nosotros determinaremos nuestro futuro”, escribió Nielsen.

La Unión Europea expresó su “total solidaridad” con Dinamarca y defendió la soberanía y la integridad territorial, en un contexto de creciente disputa geopolítica por el Ártico y sus rutas estratégicas.

 

