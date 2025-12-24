Emotiva celebración de la Navidad en la Catedral y la Plaza Moreno

Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes
El Arzobispado de La Plata llevó a cabo ayer la celebración de la “Navidad de los humildes” en la Catedral y en la Plaza Moreno, donde numerosas familias participaron de las distintas actividades que fueron organizadas para la ocasión. En primer lugar, hubo bautismos masivos en la Catedral (con adultos que también accedieron al sacramento), presididos por el arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara. Luego, como parte de la festividad de la Navidad, se realizó un pesebre viviente, que estuvo a cargo del Hogar del Padre Cajade. En tanto, se montaron numerosas mesas y gazebos sobre la Plaza, donde los asistentes fueron agasajados con una cena organizada y servida por sacerdotes y miembros de la arquidiócesis local, según se informó desde la organización. “Se vivieron momentos de fuerte emoción en los que hubo mensajes de paz, felicidad y buenos augurios”, se indicó. La jornada se desarrolló durante toda la tarde.
