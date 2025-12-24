Nueva denuncia contra un condenado en libertad

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año
Axel Nahuel D’Elía, condenado a nueve años de prisión por la muerte de Iván Gómez en una picada ilegal en el Paseo del Bosque, volvió a quedar en el centro de la escena judicial tras una reciente denuncia por amenazas en un contexto de violencia de género. El hecho derivó en el dictado de una medida cautelar urgente con prohibición de acercamiento y contacto, mientras el imputado continúa en libertad pese a tener una condena confirmada por el Tribunal de Casación Penal bonaerense.
La denuncia fue radicada el último fin de semana por su ex pareja, quien relató un episodio ocurrido en el domicilio que ambos compartían de manera transitoria tras la separación. Según consta en la presentación, D’Elía regresó al lugar en estado de ebriedad, profirió amenazas verbales y luego envió mensajes intimidatorios por WhatsApp dirigidos al padre de las hijas de la denunciante, incluyendo la imagen de un arma blanca. La mujer manifestó que no se trató del primer hecho de violencia, y solicitó medidas de protección.
Ante la urgencia del caso, el Juzgado de Garantías interviniente dispuso la continuidad de una medida protectoria que ya había sido ordenada de forma telefónica. La resolución establece una prohibición de acercamiento de 200 metros respecto de la denunciante y de su domicilio, el cese de todo acto de hostigamiento y la prohibición de contacto por cualquier medio. La medida tiene una vigencia inicial de cinco días y quedó sujeta a evaluación y eventual prórroga por parte del Juzgado de Familia que resulte sorteado.
La nueva causa vuelve a poner el foco sobre la situación judicial de D’Elía. En 2023 fue declarado culpable por homicidio simple con dolo eventual por matar a Iván Gómez en noviembre de 2019, cuando conducía a alta velocidad, sin luces y bajo los efectos del alcohol. Casación Penal rechazó el recurso de la defensa y confirmó la condena, aunque el acusado aún no fue detenido debido a que prepara una presentación ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Mientras se aguarda una definición del máximo tribunal provincial, D’Elía continúa en libertad y ahora enfrenta una nueva investigación penal. Este hecho reaviva el debate sobre la ejecución efectiva de las condenas.
