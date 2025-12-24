Investigan un saqueo en el Ministerio de Economía

El Ministerio Público Fiscal recibió una denuncia por la sustracción de nueve computadoras portátiles pertenecientes a la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires, hecho que habría ocurrido dentro del edificio del Ministerio de Economía, ubicado en 46 entre 7 y 8.

Según consta en la presentación, la falta fue detectada el 10 de diciembre de 2025, cuando autoridades del área intentaron disponer de uno de los equipos para reemplazar provisoriamente una computadora en reparación. Al verificar el lugar donde se encontraban guardados, se constató que varios equipos nuevos y sin uso habían desaparecido de una oficina situada en la planta baja, pese a tratarse de un sector con acceso restringido y custodia policial adicional.

Ante la situación, se realizaron consultas internas y se revisó documentación administrativa, sin que surgieran registros de entrega formal de los equipos. Posteriormente, el análisis de cámaras de seguridad permitió detectar movimientos sospechosos ocurridos entre la noche del 30 de noviembre y la madrugada del 1° de diciembre, protagonizados por una persona ajena al organismo, aunque con acceso habilitado al edificio, que habría trasladado objetos de manera disimulada en un bolso.

El hecho fue puesto en conocimiento de la Justicia, que deberá determinar responsabilidades y avanzar en la investigación, para esclarecer cómo se produjo el robo y recuperar los bienes sustraídos.