Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

Policiales |Tensión en tribunales

Dictan un fallo absolutorio en un juicio oral por amenazas

Dictan un fallo absolutorio en un juicio oral por amenazas
24 de Diciembre de 2025 | 02:38
Edición impresa

En el marco de un debate oral cargado de fuertes contrapuntos, la jueza correccional platense, Claudia Elizabeth Greco, dictó un fallo absolutorio para un hombre acusado por amenazas. Se trata de Néstor Adrián Santiago, quien había sido denunciado por el abogado penalista Christian Parodi, bajo el patrocinio de Fernando Palazzo.

De acuerdo a lo que refleja la resolución, para la magistrada “no se ha acreditado la materialidad delictiva del hecho imputado por el particular damnificado”.

En ese punto, consideró que “teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolla la conducta objeto de imputación, las expresiones realizadas por Santiago no fueron más que un exceso verbal producto de una tensión y enojo vinculado con la conflictiva subyacente entre los mismos”.

El incidente ocurrió en una confitería de 8 y 56, el 1º de agosto de 2022. Según Greco, “existía conocimiento” entre ambos y “una enemistad” por cuestiones personales.

La fiscal de juicio fue Victoria Huergo, que desistió de la acusación, mientras que como defensores de Santiago actuaron Ignacio Fernández Camillo y y Andrés Emanuel Noetzly.

Los voceros consultados indicaron que la lectura del veredicto se hizo en ausencia del denunciante y su representante letrado, quienes -por razones lógicas- no firmaron el acta.

LE PUEDE INTERESAR

Audaz robo en Calle 12 a un repartidor del Correo

LE PUEDE INTERESAR

Cayó en Villa Zabaleta un prófugo acusado de un femicidio e intento de homicidio en Florencio Varela

Por eso ahora surge el interrogante de su validez como tal. Eso independientemente de una eventual apelación del fallo en la instancia de alzada: la Cámara Penal.

En tanto, se supo que por orden de Greco, con motivo que en el fragor de los cruces hubo pasajes que se tildaron de “poco frecuentes” en un recinto judicial, podría haber luz verde para otro proceso penal.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año

"Tormentas aisladas, pero fuertes": el giro en el pronóstico

Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen

En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

VIDEO. Más de 500 personas compartieron la "Navidad de los humildes" en la Plaza Moreno
+ Leidas

Rusia ordena detener al ajedrecista Gari Kaspárov

Apuntan a la relación entre Massa y Toviggino

Píparo, con cargo en el Banco Nación

Está el anuncio, pero aún falta para el viaje con una mascota

Cristina Kirchner seguirá internada

La interna del PJ ahora estalló en Lanús, otra comuna camporista

Ya es oficial el reparto de cargos en el directorio del Banco Provincia

Emotiva celebración de la Navidad en la Catedral y la Plaza Moreno
Últimas noticias de Policiales

Luz roja en la Región: no frenan las muertes en incidentes viales

Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes

Un capibara ardiente en memoria de Kim Gómez

La historia de la banda que hizo del terror su método en La Plata
Espectáculos
La chica de la tapa: Sydney Sweeney, la diva del año, vuelve al cine
La Cumparsita Rock 72: “Queremos llevar el estandarte de la Ciudad en lo más alto”
Christian Petersen: ¿qué dicen los supuestos estudios toxicológicos?
Evelyn Botto y Fede Bal, romance consolidado en las calles de Nueva York
Enrique Iglesias se convirtió en padre por cuarta vez
Información General
Los números de la suerte del miércoles 24 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Juguetes inseguros, sellos truchos y bebés en riesgo: multas millonarias a importadores
Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado
Mascotas: autorizan a trasladar animales domésticos en trenes y micros de larga distancia
Miedo y hostigamiento: un alumno recibe insultos y ataques de compañeros por su discapacidad
La Ciudad
Está el anuncio, pero aún falta para el viaje con una mascota
Emotiva celebración de la Navidad en la Catedral y la Plaza Moreno
Súper Cartonazo: crece el pozo y ahora repartirá 2.000.00 de pesos
Del ludo a los virales: los regalos que esperan los chicos
Entre el temporal que nadie vio y la Nochebuena con la mesa adentro
Deportes
“Queremos que el técnico siga en el club”
Gimnasia 2026: ¿cómo viene el mercado de pases mens sana?
Boca rechazó una oferta por el chileno Alarcón
Copa Argentina: ¿cuánto dinero se lleva el campeón?
Echeverri no vuelve a River: jugará en el Girona de España

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla