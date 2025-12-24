Está el anuncio, pero aún falta para el viaje con una mascota

En las boleterías todavía no hay consultas de los usuarios /D. Alday

A partir de una disposición del Gobierno nacional, desde ahora se podrá viajar con animales domésticos en micros y trenes de larga distancia. Sin embargo, en la Ciudad quienes quieran trasladarse con sus mascotas todavía deberán esperar. En la Terminal de Ómnibus, las empresas señalaron que aún no recibieron la orden ni la reglamentación correspondiente para implementar la medida.

Hasta ahora, la normativa vigente no permitía el transporte de animales en estos servicios, salvo perros guía para personas con discapacidad y, en el caso de los trenes, pequeños animales en contenedores.

Las restricciones ferroviarias datan de 1936 y las del transporte automotor de 1995. Con la nueva disposición, quedaron sin efecto y se establecieron requisitos específicos para garantizar el bienestar de los animales y la seguridad del resto de los pasajeros.

En la Ciudad, sin novedades

Si bien la medida del Ministerio de Economía fue publicada en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 2076/2025, en la Ciudad aún no entró en vigencia.

En las boleterías de las empresas de ómnibus de larga distancia de la Terminal, la respuesta fue coincidente: aún no hay información oficial sobre esta disposición.

En otra ventanilla se agregó: “Todavía, la compañía no nos notificó sobre este nuevo servicio”, le dijo una empleada a este diario y añadió que “al ser una medida reciente, quizá el viernes podamos tener alguna novedad”.

A su vez, se indicó que, al ser una normativa reciente, la gente todavía no realizó consultas sobre el tema. “La información es nueva y la mayoría no está al tanto. Aún no recibimos preguntas. Esta es la primera”, señaló la empleada de una empresa de transporte.

En este contexto, se consultó a los pasajeros que aguardaban para viajar sobre la nueva disposición y la mayoría afirmó no estar al tanto. “Es nuevo para mí”, comentó sorprendida una usuaria.

Otra cuestión que surgió fue la opinión del resto de los pasajeros. Entre quienes esperaban viajar, varios se mostraron a favor de compartir el trayecto con mascotas, aunque también plantearon dudas por posibles incomodidades, higiene y convivencia.

“No sabía de esta disposición. Yo no tengo mascotas, pero no me parece mal que los usuarios puedan viajar con ellas”, expresó Catalino, quien aguardaba el micro junto a su pareja. Sin embargo, advirtió: “Mientras los dueños puedan tenerlos bajo control, no pasa nada”.

Santiago, a punto de viajar a Tandil, celebró la medida: “Es excelente. Yo duermo con mi gato, así que no me parece que sea un problema”.

Roberto, que esperaba el micro para trasladarse a Magdalena, contó que tiene mascotas y valoró la medida. “Está bien. Queda en la responsabilidad del dueño”, opinó.

La normativa tras los cambios

En concreto, se definió como “animal doméstico” a todo animal de compañía que pueda convivir con el ser humano en un ámbito doméstico y reciba cuidados, sin fines comerciales ni de consumo. En ese sentido, se excluyó a los perros guía o de asistencia, que continúan bajo su propio régimen.

Además, se estableció que “los pasajeros que trasladen consigo animales domésticos serán responsables en todo momento de su custodia, bienestar, salud y seguridad, procurando que no causen riesgos o molestias al resto de los pasajeros” y que deberán “cumplir con las disposiciones administrativas vigentes”.

La normativa establece que las mascotas deberán viajar dentro de un contenedor o transportín cerrado, que garantice su protección y la salubridad del entorno, el que podrá ubicarse en la falda del pasajero, debajo del asiento delantero o en el asiento contiguo, sujeto con cinturón. Cada pasajero adulto podrá trasladar solo un animal y deberá presentar la constancia de vacunación antirrábica y la documentación exigida por la normativa vigente.

En cuanto a las empresas, el Gobierno habilitó el cobro de una tarifa por el traslado de mascotas, fijar condiciones adicionales y definir protocolos de limpieza, además de organizar servicios específicos que admitan animales. Mientras, los perros guía seguirán viajando gratis. En terminales y estaciones deberán habilitarse espacios señalizados para quienes viajen con animales.