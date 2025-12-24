Desestiman los cargos de abuso contra Pepe Cibrián

Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes
La Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso de queja y dejó firme el cierre de la causa iniciada contra el director teatral Pepe Cibrián Campoy por presunto abuso sexual, al considerar inadmisible el planteo y ratificar que los hechos denunciados estaban prescriptos.
Según trascendió, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó la presentación impulsada por Raphael Dufort Álvarez para que se reabriera la investigación contra José Cibrián Campoy por abuso sexual agravado con acceso carnal y grupal.
“El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible”, sostuvo la Corte en su fallo, al aplicar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y confirmar que la acción penal se encontraba extinguida por el paso del tiempo.
La denuncia se presentó el 22 de agosto de 2022 y refirió a supuestos hechos ocurridos entre marzo y abril de 2000 o 2001, en un departamento ubicado sobre la avenida Libertador. Al momento de los hechos, el denunciante tenía entre 26 y 27 años.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 33 declaró el 17 de noviembre de 2022 la prescripción de la acción penal y sobreseyó a Cibrián Campoy, al señalar que había transcurrido el plazo legal de 12 años sin causales de interrupción o suspensión.
La querella apeló esa decisión, pero tanto la Cámara del Crimen como la Cámara Nacional de Casación Penal confirmaron el cierre del expediente, que ahora quedó firme por decisión de la Corte Suprema.
