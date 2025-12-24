Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

Deportes

Endrick, sin lugar en el Real Madrid, jugará seis meses en el Lyon francés

Endrick, sin lugar en el Real Madrid, jugará seis meses en el Lyon francés
24 de Diciembre de 2025 | 04:20
El Real Madrid y el Olympique de Lyon anunciaron oficialmente que el brasileño Endrick jugará cedido en Francia los próximos seis meses concretamente hasta el 30 de junio de 2026 y se sumará a los entrenamientos el 29 de diciembre, por lo que tiene complicado participar del partido del 3 de enero ante el Mónaco, pero sí que podrá tener oportunidad en Copa ante el Lille el 8 de enero.

 

