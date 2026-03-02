Israel lanza una ofensiva contra Irán y advierte de que serán "muchos días" de combate

Milei en el Congreso: Cristina "va a seguir presa", gritos y pocos anuncios
El jefe militar de Israel, Eyal Zamir, dijo este lunes que el Ejército lanzó "una campaña ofensiva contra Hizbulá", advirtiendo de que la operación podría durar "muchos días", mientras el conflicto se intensifica en la frontera norte del país.
"Debemos prepararnos para muchos días de combate por delante", declaró Zamir, durante una evaluación de la situación en el cuartel general del Ejército en Tel Aviv y, según un informe de Xinhua, añadió: “Esto requiere una fuerte preparación defensiva y una preparación ofensiva sostenida, operando en olas continuas aprovechando constantemente las oportunidades”.
El anuncio se produjo después de que Hizbulá, el grupo libanés alineado con Irán, se uniera al conflicto lanzando misiles y ataques con drones durante la noche hacia Israel. En tanto, no hubo información de heridos ni daños, pero dicho incidente supuso el primer ataque de este tipo desde el alto al fuego de noviembre de 2024 entre Israel y el Líbano que puso fin formalmente al conflicto con Hizbulá, informó la emisora pública israelí.
La acción se produjo dos días después de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. El Ejército israelí ha movilizado a 100.000 reservistas en previsión de lo que describió como un conflicto "multiescenario".
En tanto, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán informó este lunes mediante un comunicado que en su décima oleada de ataques con misiles tuvo como objetivo el complejo gubernamental de Israel, incluidos la Oficina del Primer Ministro y los cuarteles generales de la fuerza aérea. Un comando militar iraní informó además que Irán derribó tres cazas de los Estados Unidos, según informó la compañía estatal de televisión y radio del país.
Por otro lado, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, enfatizó que el país no negociará con Estados Unidos. Larijani formuló estas declaraciones en una publicación en X en respuesta a un informe del Wall Street Journal, afirmando que busca regresar a la mesa de negociaciones con Estados Unidos.
El sábado por la mañana, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra la capital iraní, Teherán, y varias otras ciudades, matando al líder supremo, Ali Jamenei, junto con varias otras personas, incluyendo algunos familiares del líder, altos mandos militares y civiles. En otra publicación, Larijani afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, había sumido la región en el caos con sus "falsas esperanzas" y ahora le preocupan más bajas entre las fuerzas estadounidenses.
"Con sus acciones delirantes, Trump convirtió su lema de 'Estados Unidos primero' en 'Israel primero' y sacrificó a soldados estadounidenses en aras de la búsqueda de poder de Israel", declaró Larijani. "Hoy, la nación iraní se defiende. Las fuerzas armadas iraníes no iniciaron la invasión", añadió.
En respuesta a los ataques israelíes-estadounidenses, Irán lanzó varias oleadas de ataques con misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en la región. El Comando Central de Estados Unidos declaró el domingo que tres militares estadounidenses murieron y otros cinco resultaron gravemente heridos durante su operación militar contra Irán.
Varios aviones de guerra estadounidenses se estrellaron este lunes por la mañana, si bien todos los tripulantes sobrevivieron, informó el Ministerio de kuwaití mediante un comunicado publicado en la red social X. También se vio humo cerca de la Embajada de los Estados Unidos en Kuwait, en otra información procedente de esa nación.
Mientras que el Ministerio de Energía de Arabia Saudita afirmó este lunes que el ataque a la refinería de Ras Tanura no afectó el suministro de productos petrolíferos a los mercados locales. La refinería de petróleo de Ras Tanura, propiedad del gigante petrolero estatal Aramco, sufrió daños limitados debido a los escombros de la interceptación de dos drones en sus inmediaciones, informó la Agencia de Prensa Saudí. El incidente provocó un incendio limitado, que fue contenido de inmediato por los equipos de respuesta a emergencias.
El ministerio indicó que no se reportaron heridos ni muertos, y que algunas unidades operativas de la refinería fueron cerradas como medida de precaución. El incidente se produce en medio de una fuerte tensión tras un ataque.
