"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

Deportes |Sergio martínez no quedó conforme con el fallo del combate

Maravilla: ¿se viene la revancha con “Pepi” Staropoli?

El excampeón del mundo de boxeo expresó su bronca en las redes sociales al manifestar que las tarjetas de la pelea con el luchador platense de MMA tenían como resultado “empate”

Maravilla: ¿se viene la revancha con “Pepi” Staropoli?

la izquierda de Staropoli llega sobre el rostro de “maravilla” / ig

24 de Diciembre de 2025 | 04:22
Edición impresa

Sergio “Maravilla” Martínez se encargó de utilizar sus redes sociales para mostrar su descontento sobre el fallo del combate con el luchador platense de Artes Marciales Mixtas, Laureano Staropoli, en la colorida velada que se llamó “Párense de Manos III”.

El ex campeón del mundo superwelter y mediano de boxeo comentó que el resultado lo “sorprendió” y afirmó haber leído las tarjetas luego del combate, asegurando que el resultado real era un empate.

“Párense de Manos III” fue un evento organizado el sábado pasado, en el Estadio de Huracán, por un programa de streaming, que tuvo a la pelea entre “Maravilla” y Staropoli como uno de sus grandes atractivos.

Días después de la pelea contra “Pepi” Staropoli, Martínez cuestionó la manera en la que se dictaminó el resultado de su combate ante el platense 18 años menor a “Maravilla”.

El ingreso de Martínez al ring estuvo cargado de épica, como un boxeador de su talla merece. Luego de un emotivo video narrado por el periodista Walter Nelson que repasó diversos momentos de su carrera, “Maravilla” subió al cuadrilátero.

En una pelea cargada de paridad, en la que ambos peleadores se brindaron a fondo al espectáculo durante los cuatro rounds de tres minutos en los que se enfrentaron, el público que se acercó a presenciarla se dio el lujo de ver a un “Maravilla” con toda la entereza que su edad y rodilla derecha le permitió.

Habiéndose impuesto en los dos primeros rounds, con una precisión exquisita, su eterna velocidad de cabeza y cintura para esquivar los golpes e incluso con su tradicional guardia baja, que genera el imborrable recuerdo de los mejores momentos de su carrera, Martínez se mantuvo en la distancia de su rival, que tuvo buen rendimiento en el tercer round.

El cuarto asalto fue marcado por la paridad con Martínez invitando a Staropoli a intercambiar en el centro del ring, aunque “Pepi” tuvo una actuación más que destacada.

El combate se fue a las tarjetas, bajo el aplauso del público y con mucho respeto mutuo entre boxeadores y esquinas.

El momento de la decisión, que vio ganador a Staropoli por fallo dividido, dejó sorprendido al experimentado pugilista quilmeño, quien igualmente sonrió y felicitó a su contrincante.

Martínez dio su versión después de felicitar a su oponente, afirmando que “trabajó bien y estuvo activo” y valorar cómo se dio la pelea, catalogando como “un combate de puta madre”, “Maravilla” fue crítico con los jueces.

Martínez contó, que entre los jueces, el periodista Leo Benatar lo vio ganador y el influencer y boxeador amateur Leandro Gómez “la vio bien” al dar empate, aunque no coincidió con la visión de la periodista deportiva Yesica Palmetta, que le dio los cuatro rounds ganados al platense, Martínez se rió irónicamente y comentó: “Un poquito absurdo”.

Además, afirmó “Maravilla”, con esas tarjetas, el resultado adecuado debería ser un empate.

“No se cómo leerán o quién habrá dado el resultado y no creo que cambie mucho, pero las leyeron mal. No pasa nada, lo entiendo. Sé por donde vienen los tiros”, sentenció uno de los mejores boxeadores argentinos de la historia.

Para alivianar la tensión, “Pepi” Staropoli le respondió al ex campeón, diciendo que “un caballero adentro y afuera del ring”, valorando que le cumplió un sueño y siendo sincero: “Si te hubiese enfrentado cuando tenías 30 años no tenía nada que hacer”. ¿Habrá revancha?

Quizá “Maravilla” Martínez y “Pepi” Staropoli se puedan volver a encontrar arriba de un ring

 

