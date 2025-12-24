Maravilla: ¿se viene la revancha con “Pepi” Staropoli?

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año
Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año
La Provincia oficializó el Calendario Escolar 2026: cuándo arrancan las clases en La Plata
Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado
VIDEO. Más de 500 personas compartieron la "Navidad de los humildes" en la Plaza Moreno
El frondoso prontuario de la banda y el arsenal de guerra secuestrado tras los allanamientos en La Plata
Reclamos de vecino de Zona Norte por un "corte de luz grande"
El capibara que abraza el cielo: el muñeco que recuerda a Kim en La Plata y el conmovedor mensaje de su papá
Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Uno por uno: cuales son los muñecos autorizados que arderán en La Plata
Gimnasia se mueve en el mercado de pases y un juvenil campeón con Boca asoma como alternativa
El futuro de Eduardo Domínguez, Ascacíbar, Medina y ¿un Estudiantes low cost?: Alayes habló de todo
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea
La Justicia frenó el decreto que suspendió la ley de financiamiento universitario
La Plata: municipales tendrán asueto el viernes y tendrán cinco días de descanso
La refinería que late hace 100 años y se reinventa con la mirada puesta en la competitividad global
Noche Buena y Navidad en La Plata: así funcionarán los servicios este 24 y 25 de diciembre
Operativo en La Megatoma para desbaratar un taller clandestino: un detenido y secuestraron un sinfín de autopartes
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
Vince Zampella, el cocreador del juego "Call of Duty", murió tras accidentarse en su Ferrari
Cayó "El Santy" y buscan a "El Negro" por maniatar con cinta de embalaje a una familia y robar $300 mil
Gimnasia y el deseo del Chelo Torres en sus redes: “Por un 2026 mucho mejor”
Cooperativistas ligados a Grabois protestan en Lanús, otro municipio conducido por La Cámpora
Noches Capitales: el ciclo que cambió para siempre el suelo platense
La Justicia avanza sobre el entorno de "Chiqui" Tapia: qué se investiga y por qué es clave la financiera
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Jubilados platenses denuncian faltante de recetas del PAMI y hablan de "odisea" para acceder a medicamentos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El excampeón del mundo de boxeo expresó su bronca en las redes sociales al manifestar que las tarjetas de la pelea con el luchador platense de MMA tenían como resultado “empate”
Sergio “Maravilla” Martínez se encargó de utilizar sus redes sociales para mostrar su descontento sobre el fallo del combate con el luchador platense de Artes Marciales Mixtas, Laureano Staropoli, en la colorida velada que se llamó “Párense de Manos III”.
El ex campeón del mundo superwelter y mediano de boxeo comentó que el resultado lo “sorprendió” y afirmó haber leído las tarjetas luego del combate, asegurando que el resultado real era un empate.
“Párense de Manos III” fue un evento organizado el sábado pasado, en el Estadio de Huracán, por un programa de streaming, que tuvo a la pelea entre “Maravilla” y Staropoli como uno de sus grandes atractivos.
Días después de la pelea contra “Pepi” Staropoli, Martínez cuestionó la manera en la que se dictaminó el resultado de su combate ante el platense 18 años menor a “Maravilla”.
El ingreso de Martínez al ring estuvo cargado de épica, como un boxeador de su talla merece. Luego de un emotivo video narrado por el periodista Walter Nelson que repasó diversos momentos de su carrera, “Maravilla” subió al cuadrilátero.
En una pelea cargada de paridad, en la que ambos peleadores se brindaron a fondo al espectáculo durante los cuatro rounds de tres minutos en los que se enfrentaron, el público que se acercó a presenciarla se dio el lujo de ver a un “Maravilla” con toda la entereza que su edad y rodilla derecha le permitió.
LE PUEDE INTERESAR
Samuel López, la misión de entrenar a Alcaraz
LE PUEDE INTERESAR
Endrick, sin lugar en el Real Madrid, jugará seis meses en el Lyon francés
Habiéndose impuesto en los dos primeros rounds, con una precisión exquisita, su eterna velocidad de cabeza y cintura para esquivar los golpes e incluso con su tradicional guardia baja, que genera el imborrable recuerdo de los mejores momentos de su carrera, Martínez se mantuvo en la distancia de su rival, que tuvo buen rendimiento en el tercer round.
El cuarto asalto fue marcado por la paridad con Martínez invitando a Staropoli a intercambiar en el centro del ring, aunque “Pepi” tuvo una actuación más que destacada.
El combate se fue a las tarjetas, bajo el aplauso del público y con mucho respeto mutuo entre boxeadores y esquinas.
El momento de la decisión, que vio ganador a Staropoli por fallo dividido, dejó sorprendido al experimentado pugilista quilmeño, quien igualmente sonrió y felicitó a su contrincante.
Martínez dio su versión después de felicitar a su oponente, afirmando que “trabajó bien y estuvo activo” y valorar cómo se dio la pelea, catalogando como “un combate de puta madre”, “Maravilla” fue crítico con los jueces.
Martínez contó, que entre los jueces, el periodista Leo Benatar lo vio ganador y el influencer y boxeador amateur Leandro Gómez “la vio bien” al dar empate, aunque no coincidió con la visión de la periodista deportiva Yesica Palmetta, que le dio los cuatro rounds ganados al platense, Martínez se rió irónicamente y comentó: “Un poquito absurdo”.
Además, afirmó “Maravilla”, con esas tarjetas, el resultado adecuado debería ser un empate.
“No se cómo leerán o quién habrá dado el resultado y no creo que cambie mucho, pero las leyeron mal. No pasa nada, lo entiendo. Sé por donde vienen los tiros”, sentenció uno de los mejores boxeadores argentinos de la historia.
Para alivianar la tensión, “Pepi” Staropoli le respondió al ex campeón, diciendo que “un caballero adentro y afuera del ring”, valorando que le cumplió un sueño y siendo sincero: “Si te hubiese enfrentado cuando tenías 30 años no tenía nada que hacer”. ¿Habrá revancha?
Quizá “Maravilla” Martínez y “Pepi” Staropoli se puedan volver a encontrar arriba de un ring
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí