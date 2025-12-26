Doble golpe en un súper de Gonnet

Cuando estaba cerrada, la sucursal de Gonnet de una conocida cadena de supermercados, registró en la madrugada de ayer, con dos horas de diferencia, dos robos perpetrados -se supone- por los mismos delincuentes.

Fuentes policiales indicaron que todo ocurrió en el “Súper de Barrio” que funciona en Centenario entre 503 y 504. “Primero entraron a las 3, por los fondos del comercio, tras barretear puertas y rejas. Luego, a las 5 de la mañana. Robaron muchísimas bebidas, al igual que dos bolsas de consorcio llenas de mercadería”, reveló un pesquisa.