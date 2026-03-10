Wall Street rebota y cierra en alza tras un día agitado por el petróleo

Wall Street vivió ayer un día de vértigo, con fuertes oscilaciones durante toda la jornada, pero finalmente logró cerrar con ganancias luego de recuperarse de pérdidas iniciales en medio de la volatilidad del petróleo y de señales que alimentaron la esperanza de que la guerra con Irán podría no prolongarse tanto como temían los inversores.

Los principales índices bursátiles comenzaron las operaciones con caídas pronunciadas, arrastrados por el salto del precio del crudo y por la incertidumbre sobre el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre el suministro energético mundial. Sin embargo, hacia el final de la sesión lograron revertir la tendencia y cerrar en terreno positivo.

El índice S&P 500, que durante la jornada llegó a caer hasta un 1,5%, terminó con un avance del 0,8%, al sumar 55,97 puntos y cerrar en 6.795,99 unidades. El promedio industrial Dow Jones también protagonizó un giro notable: tras desplomarse cerca de 900 puntos en las primeras horas, recuperó terreno y finalizó con una suba de 239,25 puntos, equivalente a un 0,5%, hasta los 47.740,80. En tanto, el tecnológico Nasdaq encabezó las ganancias con un alza del 1,4%, al sumar 308,27 unidades y cerrar en 22.695,95.

Gran parte de la volatilidad estuvo vinculada a los bruscos movimientos del petróleo. El crudo Brent, referencia internacional, llegó a tocar brevemente los 119,50 dólares por barril, su nivel más alto desde el verano de 2022 tras la invasión rusa a Ucrania. Sin embargo, durante el día comenzó a retroceder y cerró en 98,96 dólares, para luego continuar cayendo por debajo de los 90 dólares.

El petróleo estadounidense siguió un recorrido similar: alcanzó los 119,48 dólares por barril antes de retroceder hasta cerrar en 94,77 dólares, y posteriormente continuó su descenso hacia los 85 dólares.

Los inversores observan con preocupación el impacto que la guerra en Medio Oriente podría tener sobre la industria energética global. El foco está especialmente puesto en el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica frente a la costa de Irán por la que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Teherán ha amenazado con atacar a los barcos que naveguen por el paso, lo que podría provocar una grave disrupción en el suministro global de energía.

Analistas del banco Macquarie Research advirtieron que, si el estrecho permaneciera cerrado durante varias semanas, el precio del petróleo podría dispararse hasta los 150 dólares por barril, una situación que intensificaría las presiones inflacionarias en todo el mundo.

La recuperación de los mercados estadounidenses se produjo principalmente en la última hora de negociación, después de que el presidente Donald Trump afirmara en una entrevista con CBS News que cree que “la guerra está muy completa, casi terminada”. Sus comentarios ayudaron a calmar el nerviosismo que dominaba a los inversores desde el inicio de la jornada.

Trump también sostuvo que a Irán “no le queda nada en un sentido militar” y añadió que está “pensando en tomar” el control del estrecho de Ormuz, según informó la cadena CBS.

El comportamiento del petróleo es clave para las perspectivas económicas. Si los precios se mantienen elevados durante demasiado tiempo, podrían afectar el presupuesto de los hogares -ya presionados por la inflación- y elevar los costos de las empresas, desde el transporte hasta la producción industrial. Ese escenario alimenta el temor a una posible estanflación, una combinación de crecimiento débil con inflación persistente.