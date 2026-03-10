Ya abrieron la inscripción para el boleto universitario

La Universidad Nacional de La Plata informó que ya se encuentra habilitado el sistema informático que permitirá a los estudiantes gestionar online la solicitud del Boleto Especial Educativo.

El programa, dependiente del ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, es un régimen especial para los usuarios del sistema de transporte provincial ferroviario y de colectivos en sus servicios urbanos, suburbanos e interurbanos, destinados a los alumnos pertenecientes a instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aporte del estado.

Desde el Rectorado explicaron que a través de este programa se garantiza que los estudiantes universitarios tengan carga en su Tarjeta SUBE.

Para inscribirse, una vez habilitado el sistema, el estudiante debe ingresar con su usuario y clave al sistema SIU Guaraní https://autogestion.guarani.unlp.edu.ar/. Luego debe hacer click en la solapa ¨Trámites¨ y luego en ¨Boleto estudiantil¨ para iniciar la gestión.