La Ciudad |Alumnos de la UNLP

Ya abrieron la inscripción para el boleto universitario

10 de Marzo de 2026 | 02:34
Edición impresa

La Universidad Nacional de La Plata informó que ya se encuentra habilitado el sistema informático que permitirá a los estudiantes gestionar online la solicitud del Boleto Especial Educativo.

El programa, dependiente del ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, es un régimen especial para los usuarios del sistema de transporte provincial ferroviario y de colectivos en sus servicios urbanos, suburbanos e interurbanos, destinados a los alumnos pertenecientes a instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aporte del estado.

Desde el Rectorado explicaron que a través de este programa se garantiza que los estudiantes universitarios tengan carga en su Tarjeta SUBE.

Para inscribirse, una vez habilitado el sistema, el estudiante debe ingresar con su usuario y clave al sistema SIU Guaraní https://autogestion.guarani.unlp.edu.ar/. Luego debe hacer click en la solapa ¨Trámites¨ y luego en ¨Boleto estudiantil¨ para iniciar la gestión.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

