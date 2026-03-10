Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Beneficios en comercios

Impulsan el reciclado de basura con premios

Impulsan el reciclado de basura con premios
10 de Marzo de 2026 | 02:33
Edición impresa

En La Plata avanzan con el programa ambiental “Chau Plástico” que busca reducir la generación de residuos plásticos, promover la separación en origen y garantizar un circuito transparente de recolección y disposición final. La iniciativa está en marcha escuelas y clubes y luego se extenderá a los hogares. Según se adelantó, aquellos vecinos que participen podrán obtener descuentos en comercios adheridos.

La Municipalidad informó que el programa se desarrolla por etapas. La primera, orientada a las escuelas, ya se encuentra en marcha y cuenta con una amplia participación de la comunidad educativa. A través de la propuesta Mi Escuela Recicla, las instituciones incorporan prácticas de separación de residuos plásticos y educación ambiental, consolidando hábitos sostenibles.

La segunda fase, destinada a clubes, también está iniciada y permite extender estas prácticas a espacios comunitarios clave, fortaleciendo el compromiso ambiental en ámbitos deportivos y sociales.

En paralelo, el Municipio avanza con la tercera etapa, centrada en la recolección domiciliaria, que actualmente funciona en el sector delimitado entre las calles 32 a 54 y de 31 a 19. En esta instancia, los vecinos pueden solicitar el retiro de residuos plásticos a través de la app Scrapy o el WhatsApp 221-220-4144.

La planificación prevé ampliar progresivamente las zonas de cobertura, dividiendo el casco urbano en seis sectores e incorporando el primer anillo de la ciudad. Además, cuenta con un sistema de beneficios para incentivar la participación: quienes más plástico recolectan acceden a descuentos en comercios adheridos.

OBJETIVO

El objetivo del programa es disminuir significativamente el uso de plásticos de un solo uso en toda la ciudad. La separación de plásticos para su reciclaje permite reducir hasta un 30% los residuos que se disponen en rellenos sanitarios, aprovechar que el 100% de los plásticos es reciclable y fortalecer un esquema de economía circular, orientado a la reutilización de materiales y a la construcción de un modelo de desarrollo más sustentable, explicaron.

LE PUEDE INTERESAR

Una cañería rota inundó la calle 16 entre 63 y 64

LE PUEDE INTERESAR

Preocupa el área cerrada del Parque Saavedra

Los plásticos que pueden reciclarse son botellas de bebidas (PET), envases de productos de limpieza, tapitas de plástico, potes de yogur y postres, bolsas de supermercado, films plásticos limpios y bidones de agua. No son admitidos por el programa son plásticos sucios o con restos de comida, pañales y productos de higiene, envases de productos químicos peligrosos y telgopor (poliestireno expandido).

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a la modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

La nafta subió hasta 7% Pero YPF descarta cimbronazos

Los colegios privados piden subir las cuotas

El gobierno nacional ratificó la reforma de la VTV

Muslera es de Selección: los competidores por el puesto

VIDEO. Convivencia forzada: crecen las quejas vecinales por la “Zona Roja”

Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción

Colapinto: Alpine, tarde para pedir disculpas

Entrena y avanza con la renovación de Cetré
Últimas noticias de La Ciudad

Los colegios privados piden subir las cuotas

VIDEO. Convivencia forzada: crecen las quejas vecinales por la “Zona Roja”

Eliminan focos de contaminación y ya retiraron 170 vehículos

VIDEO. El UPD despertó a la Ciudad: festejos con bombazos y quejas vecinales
Deportes
Muslera es de Selección: los competidores por el puesto
Entrena y avanza con la renovación de Cetré
Verón recibió los 51 años con el cariño de Estudiantes
Define Zaniratto: el Pata Castro iría en lugar de Miramón
Cayetano Bolzán, una alternativa que pierde el entrenador por otra lesión muscular
Información General
Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción
Estudiantes de la UNLP llegaron a la final del mundial de programación
Más casos de influenza aviar en la Provincia y se activó el protocolo sanitario
A 250 años del libro de Smith “La riqueza de las naciones”
Los números de la suerte del lunes 9 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Espectáculos
Vuelve “One Piece”: un fenómeno mundial que fue de Japón a Netflix y terminó en las calles
Se pudrió todo: amenazas de guerra entre los streaming
“Misoginia de manual”: Daryl Hannah, furiosa con la serie “Love Story”
“No distingue...”: Moria, sin piedad con Del Boca
El padre de Ian Lucas habló de Anderson
Policiales
Una joven clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
Por un ventiluz, delincuentes se colaron en una sede de la ANSES
El colmo: robaron un camión de residuos en Olmos
Conmovida, la abogada presa en Brasil publicó un fuerte descargo
El juicio oral contra el ex de Piparo, en la recta final

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla