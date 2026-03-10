Un expresidente de Racing se desligó de manejos de la AFA

El empresario Víctor Blanco, ex- presidente de Racing y exsecretario general de la AFA, se presentó en los tribunales y se desligó de la acusación contra por la supuesta retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos. Además pidió su sobreseimiento. También el actual secretario general de la entidad rectora del fútbol argentino y presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, respondió a la convocatoria del juez penal económico Diego Amarante pero no quiso declarar y reclamó que lo desvincule de la causa.

Mientras, se confirmó que el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino deben declarar en estos días.

Toviggino deberá presentarse a los tribunales mañana miércoles; Tapia hará lo propio el jueves ante el juez Amarante.

No estaba enterado

Blanco dejó un escrito ante el juez Amarante. En el documento, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el exdirigente señaló que en “los detalles del circuito interno para el depósito en tiempo y forma de retenciones impositivas y contribuciones a la seguridad social no estuvo siquiera enterado durante su desempeño como secretario general de la AFA”.

“He tomado conocimiento de esos detalles recién ahora, porque fue descripto por varios testigos bajo juramento en esta causa”, añadió.

Blanco sostuvo además que “las personas que diariamente gestionaban la contabilidad y las obligaciones tributarias de la AFA desconocen por completo qué funciones cumplí yo. Esto es absolutamente consistente con lo que aquí sostengo: como secretario general no tuve injerencia alguna en la operatoria de la entidad que aquí se está investigando”.

Y puntualizó que su cargo en la AFA era “estatutario con funciones esencialmente institucionales”.

La investigación busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político.

La defensa de Tapia había solicitado sin éxito que se declarara la nulidad de su citación a declaración indagatoria por la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes por más de $19.353 millones.

El juez también prohibió a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, aunque luego le otorgó a Tapia un permiso para viajar a Brasil aunque le negó otro para ir a Venezuela, presuntamente en el regreso del gendarme argentino Nahuel Gallo, que pasó 448 días detenidos en el país que gobierna el chavismo.

a causa investiga la supuesta apropiación indebida de miles demillones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El organismo impositivo ARCA, exAFIP, había solicitado a Amarante que citara a esos dirigentes de la AFA a raíz de la causa que ambos arrastran por presuntas irregularidades en esa institución.

También tomó distancia

Malaspina, por su parte, también entregó un escrito sin responder preguntas. En su caso, ingresó a tribunales por un acceso trasero y pudo evitar la foto en las escalinatas de avenida de los Inmigrantes 1950.

Al igual que Blanco, el actual secretario general de AFA deslindó responsabilidades sin mencionar a nadie en particular y en base a que el estatuto de la entidad dispone que “ las decisiones y acciones relativas a la administración y pago de los impuestos no es una función que recaiga en el secretario general”.

En su descargo, el presidente del club de La Paternal recordó que está pendiente de resolución un planteo por inexistencia de delito ante la Cámara en lo Penal Económico y que asumió el 3 de abril del año pasado con lo cual no puede responsabilizarse por períodos anteriores a esa fecha. “La falta de pago de todos esos períodos, al ser previa a mi asunción en el cargo, era una decisión de la asociación previa sobre la que el suscripto carecía de injerencia”, expresó en el escrito de defensa.