Villa Elisa: libros en la calle causaron asombro

Con el cambio de estación y la llegada del verano, en Villa Elisa se llevó adelante una nueva “Siembra de Libros” para seguir fomentando la lectura. Así, los vecinos se encontraron con ejemplares de distintos géneros en diversos espacios públicos y de circulación cotidiana, como paradas de colectivos, la estación de tren, plazas y bancos del centro comercial de la avenida Arana.

Se trata de una movida que se realiza en todo el mundo y que, desde hace más de seis años, impulsa la Biblioteca Popular Alejo Iglesias a nivel local, para que “el acceso al libro no sea un impedimento, tal cual lo manifiesta la nuestra biblioteca”, explicó María Elena Guinde, vicepresidenta de la institución.

La propuesta consiste en dejar “libros sembrados” en diferentes lugares de la localidad para que cualquier persona los encuentre, elija el que más le guste, se lo lleve a su casa, lo disfrute y luego lo vuelva a “sembrarlo” en otro lugar de acceso público con una dedicatoria, para que alguien más pueda “cosecharlo” y mantener en funcionamiento el circuito de lectura comunitaria.

“A veces nos quedamos espiando las secuencias de las personas que se topan con las cajas de libros y es muy lindo. Se acercan tímidamente y después buscan. Adentro de cada uno dejamos una nota que dice de qué se trata la siembra de libros”, contó la bibliotecaria sobre la respuesta de la gente al toparse con los ejemplares.