"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817

Política y Economía |“No deja de llorar ni en navidad este señor”

Victoria Villarruel contestó las críticas del biógrafo del Presidente

Victoria Villarruel contestó las críticas del biógrafo del Presidente

Victoria Villarruel

26 de Diciembre de 2025 | 02:07
Edición impresa

La vicepresidenta Victoria Villarruel cruzó ayer a Nicolás Márquez, el biógrafo del presidente Javier Milei, quien la criticó por el presupuesto del Senado.

Márquez había respondido un tuit que contenía una declaración de Villarruel en la que afirmaba que las arcas de la Cámara alta entrarían en rojo, si es que el Poder Ejecutivo no actualizaba las partidas para su funcionamiento.

“Que deje de contratar villeros marginales con sueldos muy por encima de los que estos lúmpenes valen”, escribió Márquez en su cuenta de X.

A lo que Villarruel respondió: “No deja de llorar ni en Navidad este señor extrañamente rubio. Que existencia más triste debe tener. Rezo por él y por todos los que sufren y hacen sufrir a otros”.

“Rezo por los que por una limosna insultan, injurian y llenan de odio las redes. Y ya que estamos que Dios los ilumine para no exigir cosas que no dependen de mí, dado que las que si, las estoy haciendo”, sentenció la Vicepresidenta.

No es la primera vez que Villarruel y Márquez se cruzan públicamente. Ambos habían tenido intercambios anteriores en X sobre distintos temas relacionados con la gestión de Javier Milei y decisiones del Senado.

El enfrentamiento marca nuevamente la estrategia de Villarruel de responder a las críticas directamente en X, utilizando un tono irónico y referencias religiosas, mientras que los allegados a Milei mantienen observación y participación activa en los debates públicos en redes.

Otras peleas

En julio pasado, la aprobación del aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la ley de emergencia en discapacidad en el Senado profundizó la interna en el seno del Gobierno. Luego de que el presidente Javier Milei acusara de traidora a Victoria Villarruel por presidir la sesión en la que se debatieron los proyectos, la vicepresidenta respondió con una fuerte crítica en su cuenta de Instagram: “Un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo”.

“Siempre supe de primera mano que Victoria Villarruel era una ignorante por todo concepto. Pero ahora nos venimos a enterar que sabe de economía, y entonces suspendiendo los esporádicos viajes de Javier Milei en calidad de Presidente, podremos pagar el aumento mensual de 6,2 millones de jubilados de los cuales algo menos de la mitad ni siquiera tienen aportes. TRAIDORA Y BURRA?”, escribió Nicolás Márquez, biógrafo oficial del Presidente, en su cuenta de X (exTwitter). “Cumplir con mi función constitucional no es destruir el país”, respondió Villarruel.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

