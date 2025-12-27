“No me identifico con Alcaraz ni Sinner”

Imputan a “Chiqui” Tapia y a Toviggino por una millonaria retención de aportes en la AFA
Navidad sangrienta: el acusado reconoció que mató a su vecino
Casaquintas: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”
La pirotecnia detona violencia: un ruido que enciende el conflicto vecinal
Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio
La Corte Suprema advierte que opera al límite y reclama volver a cinco miembros
Dólares en alza, reservas récord y hubo retrocesos en las acciones
El 8 de febrero, día clave para la presentación de listas en el PJ
El calor es agobiante y viene algo peor: podría rozar los 40 grados el 31
Ya salió el calendario de feriados y fines de semana extra largos de 2026
Un incendio en una cantera generó temor y volvió a encender reclamos
Padre e hija, víctimas de robos en sus casas mientras estaban de vacaciones
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
A un año de su retiro aseguró que está lejos del tenis más allá de su Academia y se diferenció del 1 y 2 del mundo
El español Rafael Nadal dio detalles sobre su nueva vida, a poco más de un año de su retiro, y aseguró que el tenis “es una etapa que ya está cerrada”.
Luego de recibir el Premio Leyenda 2025, Nadal brindó una entrevista para el medio español As en la que reconoció: “Siempre pensé que me iría bien después (del retiro), en mi día a día, que es lo más importante, y que encontraría la felicidad personal en esta nueva etapa… En todo momento aceptando ya la nueva vida y disfrutándola también”.
Al ser consultado por el tenis, aseguró: “Es una etapa que ya está cerrada… No vivo mi día a día pensando en tenis, más allá de momentos puntuales o los que me apetece ver algo o, evidentemente, por la Academia, donde lo vivo un poco más en el día a día, pero desde un punto distinto”.
Con respecto a la posibilidad de que le vuelvan las ganas de retornar a la competencia, el ganador de 22 títulos de Grand Slam fue tajante: “Ahora el físico da para lo que da, y creo que la cabeza también. Llega un momento, cuando ya has parado de la rutina, que no puedes volver a engancharte. Es muy complicado… He entrenado un par de veces con chicas de la Academia sin ningún ánimo más allá de pasar un buen rato tocando la pelota, apoyarlas y que ellas disfrutasen”.
Por otra parte, le preguntaron si se siente más identificado con el estilo de juego de su compatriota Carlos Alcaraz o el del italiano Jannik Sinner, quienes son los grandes dominadores del circuito actualmente, y su respuesta sorprendió. “No me identifico con ninguno. Son jugadores distintos a lo que era yo. Creo que Carlos es más aleatorio: comete más errores, hace puntos más espectaculares, a veces no tiene un patrón de juego tan definido, lo que lo hace impredecible y divertido para el espectador”, dijo sobre Alcaraz.
De todas maneras, subrayó: “Ha tenido un año increíblemente regular y sólido en todos los torneos importantes. Por eso me hace gracia cuando oigo que es disperso: los resultados dicen lo contrario, es mi punto de vista”.
LE PUEDE INTERESAR
Pampas, con tres jugadores platenses
LE PUEDE INTERESAR
Ganó el United y sigue la 18va fecha
A su vez, dijo que Sinner “es un jugador más metódico, centrado, con un patrón de juego más definido y que va añadiendo cosas poco a poco, por eso es tan sólido y pierde muy pocos partidos”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí