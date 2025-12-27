¿Cuando se juegan las Supercopas?

Mientras Estudiantes se encuentra definiendo el futuro de su entrenador, y los jugadores disfrutan sus vacaciones, a días del cierre del 2025, se comienza a planificar cuando se disputarán las Supercopas que tendrán como protagonistas en ambas a el Pincha.

En este sentido, a falta de confirmaciones, en uno de los borradores de la Asociación del Fútbol Argentino, se menciona que la primera competencia de mata-mata en disputarse será al Supercopa Argentina, la cual, cruza a Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes, los campeones de la Copa Argentina y Trofeo de Campeones respectivamente.

Por el momento también resta definir sede y horario en el que pueda disputarse la definición.

Por otro lado, la Supercopa Internacional, que enfrenta a Rosario Central, Campeón de Liga, y Estudiantes, ganador del Trofeo de Campeones, se jugaría luego de la definición de la otra competencia, al igual que este año.

Por su parte, la idea de la AFA es que la competencia se vuelva disputar fuera del país, como sucedió en las dos primeras ediciones. La de 2022 entre Racing y Boca se llevó a los Emiratos Árabes, mientras que la de 2023 con Talleres y River se desarrolló en Asunción, escenario que aparece en el borrador y podría repetirse, pese a que hay otras opciones como Montevideo, o hasta el continente asiático.

Pese a esta información, se espera que en las próximas semanas que definan los días, horarios y sedes de las Supercopas.