La falta de agua no da tregua en San Carlos: vecinos juntan baldes de madrugada

Cuádruple crimen de La Plata: mañana se conocerá el veredicto contra los acusados por falso testimonio
En la zona de 47 entre 140 y 141 aseguran que el suministro es casi nulo desde hace años. Apuntan contra ABSA por la ausencia de soluciones
Escuchar esta nota
La falta de agua continúa siendo un problema estructural en distintos barrios de La Plata y, en las últimas horas, se sumó un nuevo foco de reclamos en San Carlos. Vecinos de la zona de 47 entre 140 y 141 denunciaron que padecen cortes casi totales del suministro desde hace años y que, pese a los reiterados reclamos, no obtuvieron respuestas por parte de ABSA.
Alejandro, uno de los frentistas afectados, aseguró que el problema se arrastra desde 2016 y que existen múltiples actuaciones de la Autoridad del Agua que constataron la falta del servicio. “Nos fallaron a favor siete veces, pero ABSA cierra los expedientes o no responde. Es insostenible”, señaló.
Según relató, los operarios midieron la presión del agua y detectaron niveles muy por debajo de lo normal. “Hay noches en las que directamente no vuelve el agua. En mi caso tengo más de 800 reclamos hechos”, afirmó.
En tanto, Ana, vecina de 140 y 47, contó que para juntar un poco de agua debe levantarse de madrugada. “Sale apenas un hilo y no alcanza. Cuando hace calor, directamente no hay”, explicó. Ante esa situación, dijo que para bañarse debe recurrir a casas de familiares o amigos.
Una escena similar describieron Blanca y Pascuale, una pareja de jubilados que vive en 47 y 141. “De noche dejamos cargando baldes y después nos arreglamos con eso. Para tomar y cocinar tenemos que comprar agua”, señalaron.
Desde este medio se consultó a ABSA por la situación denunciada por los vecinos, pero no hubo respuestas hasta el momento.
