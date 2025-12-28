Alan Lescano y un insólito momento con sus excompañeros de Gimnasia antes de casarse en Gonnet

Cuádruple crimen de La Plata: mañana se conocerá el veredicto contra los acusados por falso testimonio
El ex Gimnasia, Alan Lescano, se casó este fin de semana en Gonnet con su pareja, Luli Pagella. Minutos antes de dar el “Si, quiero”, protagonizó un insólito momento con sus antiguos compañeros mens sana que se viralizó en redes sociales.
Es que, tal y como se puede ver en el video que circuló en redes sociales, ni poco antes de casarse, Lescano puede alejarse del esférico y esto quedó demostrado. Mientras tenía que vestirse, se tomó unos minutos para disfrutar de un fútbol tenis con sus amigos.
NUNCA ES TARDE PARA UN FÚTBOL TENIS, ¿NO, PUPI? Antes de casarse con Luli Pagella, Alan Lescano se divirtió con sus amigos y la pelota... ❤️⚽ pic.twitter.com/L5swzZf5SL— SportsCenter (@SC_ESPN) December 28, 2025
No faltó la Play y las risas para aflojar las tensiones y los nervios por el casamiento. Desde Gimnasia, a Lescano lo acompañaron Ignacio Miramón, Manuel Panaro y Diego Mastrángelo.
Tras la propuesta de casamiento de Alan Lescano a Luli Pagella en un barco en Miami a mediados del 2024, el compromiso se llevó a cabo en Gonnet y desde este sábado, la pareja comenzó su vida de casados, rodeados de familiares, amigos y seres queridos.
