Murió Alba Alé, jefa de Guardaparques del Parque Pereyra Iraola y referente ambiental

En las últimas horas se confirmó la muerte de Alba Alé, jefa de Guardaparques del Parque Provincial Pereyra Iraola y reconocida defensora de los derechos del medioambiente. La noticia fue comunicada por ATE Berazategui, organización en la que se desempeñaba como secretaria de Género y Diversidad.

Según se informó, Alé atravesó una grave enfermedad en el estómago que, en el transcurso de apenas un mes, deterioró de manera acelerada su estado de salud hasta provocar su fallecimiento. Sus restos fueron velados en una casa velatoria de Cruce Varela, donde familiares, compañeros de trabajo y allegados le dieron el último adiós.

A lo largo de su trayectoria, Alba Alé se destacó por su compromiso con la defensa de la fauna, el ambiente y el Parque Pereyra Iraola, espacio al que dedicó gran parte de su vida laboral. Desde su rol como guardaparque impulsó una tarea sostenida en favor de la preservación del área natural y se convirtió en una voz firme en la lucha por mejores condiciones laborales para el sector.

En el plano sindical, desarrolló una activa militancia social y colectiva dentro de ATE Berazategui, donde su trabajo estuvo marcado por la perspectiva de género, la construcción comunitaria y la defensa de los derechos de los trabajadores estatales.

Desde el gremio la despidieron con un mensaje cargado de emoción: “Vuela alto compañera Alba, no es un adiós, sino un hasta pronto”, expresaron, al resaltar su calidez humana, su compromiso militante y la huella que dejó en quienes compartieron su camino.