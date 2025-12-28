Trump dice que tuvo una conversación telefónica “muy productiva” con Putin antes de reunirse con Zelensky

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló hoy que mantuvo una conversación telefónica “muy productiva” con su par ruso, Vladimir Putin, antes de reunirse con el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, en Florida, para tratar el último borrador del plan de paz destinado a poner fin a la crisis en el país del este.

“Acabo de mantener una conversación telefónica muy productiva con el presidente Putin de Rusia antes de mi reunión, a la 1:00 p. m. de hoy, con el presidente Zelensky de Ucrania”, indicó Trump en Truth Social.

“La reunión tendrá lugar en el comedor principal de Mar-a-Lago. Se invita a la prensa”, añadió. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó la conversación telefónica entre Putin y Trump el domingo.

Se espera que Trump y Zelensky hablen sobre el marco del plan de paz de 20 puntos, incluyendo un posible cronograma de alto el fuego, una propuesta de zona desmilitarizada, la gestión de la central nuclear de Zaporizhia, el control territorial de la región del Donbás y las garantías de seguridad tras el fin de la crisis.