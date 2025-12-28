Incendio generó alarma en un barrio de La Plata

Momentos de tensión se vivieron en el barrio El Rincón por un incendio que se propagó y se temió que alcanzara las casas de la zona de 136 entre 428 y 429.

Una dotación de bomberos voluntarios de Arturo Seguí se hizo presente en el lugar tras un llamado de los vecinos, quiénes comenzaron de inmediato maniobras de extinción hasta que llegara la ayuda.

Tras varios minutos, el fuego se apagó y la tranquilidad volvió al barrio, sin registrarse heridos o daños materiales. En tanto, desde bomberos voluntarios recordaron extremar medidas de prevención con el fuego en el marco de la ola de calor que azota la región.

Es que, sumado a los pastos secos, el calor sofocante, y la quema de residuos, se hace un combo explosivo que puede derivar en situaciones de riesgo.