Los ahorristas achicaron la compra de dólares

Con el fin de la incertidumbre electoral, se redujo la cantidad de ahorristas que se dolarizaron en el sistema bancario durante noviembre. Hubo 1,1 millones de individuos que realizaron compras brutas por U$S1.597 millones en los bancos, el valor más bajo desde la salida del cepo. Mientras que 692.000 personas vendieron billetes estadounidenses por U$S509 millones.

Los datos surgen del último informe de la evolución del mercado de cambios y balance cambiario del Banco Central (BCRA). Esto representó una caída de U$S3.072 millones (o 65,8%) en comparación con los U$S4.669 millones adquiridos por individuos en octubre.

Las compras netas de dólares por parte de “personas humanas” en noviembre alcanzaron U$S1.088 millones, fundamentalmente explicada por la demanda de billetes, aunque también incluye giros de divisas al exterior.

La publicación del BCRA destacó que parte de los fondos adquiridos y registrados en la cuenta billetes quedaron depositados en cuentas locales o pueden ser utilizados para cancelar consumos en moneda extranjera con tarjetas.

Tras la quita de buena parte de las restricciones cambiarias, el BCRA remarcó un crecimiento en el volumen de operaciones: totalizó U$S27.894 millones en noviembre y representó un aumento de 29% con respecto al mismo mes del año pasado.