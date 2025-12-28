Comida en mal estado en la cárcel de Ezeiza

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó allanar las oficinas de Fernando Julián Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal, por un presunto vínculo entre el funcionario y la empresa que provee comida en el penal de Ezeiza.

El año pasado Villena fue a ese penal y probó distintas comidas que los presos no querían ingerir. Pocas horas después se descompuso y sufrió una fuerte diarrea.

A raíz de esto, el juez de Lomas de Zamora condenó a Foodrush (la firma proveedora) al castigo de no poder presentarse más para una licitación ante el Servicio Penitenciario Federal en ninguna cárcel federal del país.

Hubo una nueva licitación para contratar el servicio de comida, y ganó una empresa llamada Bio Limp, que solo tenía experiencia en limpieza. Pero volvieron las protestas de los presos por el estado de la comida, y la justicia detectó que detrás de Bio Limp estaba la firma condenada, Foodrush.