Se derritió el asfalto en Aeroparque y hubo caos

El Aeroparque Jorge Newbery atravesó ayer una jornada de complicaciones operativas a raíz del calor intenso. Las altas temperaturas generaron un desprendimiento en la superficie de la cabecera 31, situación que obligó a interrumpir de manera preventiva las operaciones aéreas durante unas 3 horas.

El incidente se detectó cerca de las 15 horas y según las descripciones de la gente que estaba ahí, el asfalto literalmente “se derritió” y esto derivó en un cierre de emergencia para realizar tareas de bacheo y mantenimiento sobre la pista afectada.

La suspensión provocó un impacto inmediato en la programación aérea. Según el reporte oficial, se registraron ocho vuelos desviados, varios con destino a Ezeiza y más de diez arribos con demoras significativas.

Las alteraciones alcanzaron a todas las aerolíneas que operan en la terminal, entre ellas Aerolíneas Argentinas, JetSMART, Flybondi y las filiales de LATAM de Perú y Brasil.

Los inconvenientes alcanzaron vuelos de cabotaje y regionales, según explicaron.