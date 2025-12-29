Inter, puntero de la mano de Lautaro Martínez

En San Carlos las noches se usan para cargar agua en los baldes
Ciudad al rojo vivo: aumentan las consultas por golpes de calor
Fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto
Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto
El delivery y las apps de transporte, una postal del deterioro del empleo formal
Un alivio en la tragedia: la chiquita de Berisso en franca evolución
Adiós a Brigitte Bardot: mito femenino del cine y defensora de los animales
La histórica relación entre la carne y los argentinos se deshilacha
Intendentes planean insistir con la vuelta de las re-re en 2026
Críticas de Pullaro al Presupuesto: “Desatiende las rutas en Santa Fe”
Al borde de la rebeldía, los muñecos del casco urbano rechazan mudarse
Reinauguraron la parroquia San Antonio de Padua, en el barrio Hipódromo
Las recomendaciones a la hora de hacer actividad física al aire libre
Al cierre del año judicial, darán a conocer dos fallos de alto impacto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Inter resistió la presión de sus perseguidores y sigue líder de la Serie A al ganar 1-0 en su visita al Atalanta gracias a un gol de Lautaro Martínez. El campeón mundial albiceleste consiguió el único tanto del partido en el minuto 20 del complemento, con un potente tiro en el área tras recibir de Francesco Pio Esposito.
Recompensaba así los esfuerzos de un Inter que lo había intentado con más insistencia y al que el VAR había anulado un tanto de Marcus Thuram en el 35.
Con 36 puntos, el Inter vuelve a encabezar la clasificación de la Serie A con un punto de ventaja sobre Milan (35), que se había colocado provisionalmente líder unas horas antes al vencer 3-0 al modesto Hellas Verona.
El Nápoli (34), tercer clasificado, también ganó su partido de este domingo, en su caso por 2-0 en el campo de la Cremonese, y continúa así a un punto del Milan y a dos del Inter.
El Inter encadena un cuarto triunfo consecutivo en la Serie A y se saca la espina de su última decepción, su caída la pasada semana en semifinales de la Supercopa de Italia contra el Bolonia.
Lautaro se mantiene también líder en la tabla de máximos anotadores del Calcio con 9 tantos en esta temporada liguera, uno más que el estadounidense del AC Milan Christian Pulisic (8).
LE PUEDE INTERESAR
Kyrgios se quedó con la “batalla”
LE PUEDE INTERESAR
Touba Niang: de ser vendedor ambulante a promesa del boxeo argentino
Por su parte, el Atalanta sufre una recaída en este derbi lombardo. El conjunto bergamasco había encadenado tres victorias entre todas las competiciones (dos en Serie A, una en Liga de Campeones) pero ahora corta esa aparente reacción.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí