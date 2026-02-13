Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión

Con inflación para arriba, el “súper peso” no se rinde

Con inflación para arriba, el “súper peso” no se rinde

Luis Varela

13 de Febrero de 2026 | 01:12
Edición impresa

eleconomista.com.ar

Un economista sueco que llegó a Argentina hace unos días, escapándose del frío polar de Estocolmo, y terminó el día tartamudeando. “No entiendo cómo pueden tener inflación para arriba, con dólar bajando sin parar y acciones y bonos aguantando el chubasco; es como si Odín los protegiera”.

Y sí, el desconcierto de este econometrista es comprensible. El antiguo Indec, que todavía mide los precios como si aún leyéramos las revistas de Patoruzú, dictaminó que enero tuvo una inflación del 2,9 por ciento, la mayor variación mensual de los últimos 9 meses y los precios anualizaron saltan 32,4 por ciento anual, el incremento de 12 meses más alto desde agosto del año pasado.

Sin embargo, como si esa notable modificación no importara, en una economía que además está prácticamente planchada desde abril del año pasado, el precio del dólar en el mercado cambiario argentino se hundió todavía más.

Además, el Bank of America afirmó que la tranquilidad cambiaria continuará todo este año, con el dólar global debilitándose. Y son tantos los pesos que se juegan a la tasa en pesos que el stock de depósitos en moneda local sigue sostenido, mientras que el stock de depósitos en dólares se planchó. Y eso ayudó a que las tasas se acorten: por plata chica se paga 27,5 por ciento anual promedio y por plata grande bajó al 36 por ciento.

Frente a esto, con JP Morgan adelantando que en junio estudiará el cambio de calificación de Argentina, posiblemente sacándola del limbo “stand alone” para volver a incluirla entre la de los países emergentes, los bonos están sin reacción (ya no rinden casi nada y el riesgo sigue rígido en 509 puntos básicos).

LE PUEDE INTERESAR

Cómo Trump estrecha lazos con América Latina

LE PUEDE INTERESAR

Por un desarrollo pacífico de los festejos de Carnaval

Hubo todo tipo de especulaciones porque se supo que Javier Milei convocó a Luis Caputo y a Santiago Bausili a almorzar en Olivos. Como Google (una empresa que tiene 28 años de vida, nació en 1998) colocó un bono a 100 años, se especuló con que el Presidente cambió figuritas con el ministro de Economía para ver si, como hizo Ecuador, es hora de empezar a tantear la colocación de un bono Argentino en dólares en Nueva York.

Hasta ahora, Caputo -que siempre dice una cosa y hace otra- vino diciendo que espera que el riesgo baje a 400 puntos para colocar un bono argentino recién en ese momento. El ministro sabe que JP Morgan hará la próxima revisión de la nota de Argentina en junio, dentro de cuatro meses. Y si el país logra un ascenso, pedir dinero puede llegar a costar 7 por ciento anual, y no 9 por ciento como pagó Ecuador.

En el mercado cambiario argentino, increíblemente, mientras la inflación sigue con el resabio de la corrida cambiaria provocada tras la apertura del cepo y el temor al resultado de las elecciones de medio término, todas las cotizaciones del billete verde se siguen pinchando.

Este permanente descenso del dólar hace que poco a poco haya gente que va vendiendo posiciones, se va a pesos y opta por hacer algún tipo de colocación en moneda nacional. Así, las tasas de los plazos fijos se angostan: por plata chica se siguió pagando 27,5 por ciento anual (21 por ciento en bancos grandes y 35 por ciento en bancos chicos) pero por plata grande el interés bajó de 36,8 por ciento a 36 por ciento anual.

En papeles privados, en EE.UU. salió un dato negativo: se esperaba que las ventas minoristas norteamericanas tuvieran una suba mensual del 0,4 por ciento, pero el indicador dio 0 por ciento.

“El descenso del dólar hace que algunas personas empiecen a analizar posiciones en pesos”

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Paranaense reactivó la negociación por Edwuin Cetré y le hizo otra oferta a Estudiantes

El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después

Peligra el inicio de clases tras el rechazo de docentes a la nueva oferta de Provincia, al igual que estatales

La Patente se pagará mensual desde marzo: una por una, todas las fechas de vencimiento del impuesto

Los docentes confirmaron que no arrancarán las clases tras rechazar la oferta salarial de la Provincia

Domínguez busca el equipo antes de la expedición al Bosque

Botafogo vuelve a la carga con una tentadora oferta pero Cristian Medina ¿se quiere quedar en Estudiantes?

Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas
Últimas noticias de Opinión

Sensatez y respeto, dos premisas que reclama el clásico de la Ciudad

Cómo Trump estrecha lazos con América Latina

Por un desarrollo pacífico de los festejos de Carnaval

Del abandono al castigo: por qué la baja de la imputabilidad no sirve
Espectáculos
Luciano Castro rompió el silencio y habló de su internación “Vengo a sanar”
"Desafío Atenea", el nuevo juego en donde estudiantes de la UNLP y el país competirán por ¡30 millones de pesos!
Así reaccionó Sabrina Rojas a la internación de Luciano Castro por su "adicción al sexo"
Maxi López le tiró onda a Sofía Gonet en MasterChef Celebrity: su divertida reacción
VIDEO. “En el barro”: las capas de la cárcel cuentan los secretos de La Quebrada
Deportes
650 policías, apertura de puertas a las 14 y más: los detalles del operativo para el clásico platense
Botafogo vuelve a la carga con una tentadora oferta pero Cristian Medina ¿se quiere quedar en Estudiantes?
¡Los socios de Gimnasia ya pueden canjear sus entradas para el clásico del domingo!
Colapinto comenzó sexto en el último día de tests del GP de Bahréin de la Fórmula 1
VIDEO. Fernández y Núñez palpitaron el clásico del domingo en el Zerillo
Policiales
Tras definirse la fecha de juicio, “La Toretto” tuvo un ataque de pánico y debió ser asistida
"Tengo terror": el drama de la mamá de la nena a la que un hombre le ofreció caramelos en La Plata
Voraz incendio en campos cercanos a Ruta 36: bomberos trabajaron durante horas para contener las llamas 
Una empresaria quedará procesada por un incendio
Detenido por regalarle caramelos a chicos en La Plata: investigan sus intenciones y si hubo más casos
Información General
Hoy es el Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra en la víspera de San Valentín?
"Ojalá sea todo un éxito": desde la NASA, el ingeniero de la UNLP se expresó a poco del lanzamiento de Artemis II
ANMAT prohibió la venta de un jabón para ropa importado sin rotulado en español
VIDEO. NASA y SpaceX despegaron la misión Crew-12 rumbo a la Estación Espacial Internacional
Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla