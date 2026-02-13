Con inflación para arriba, el “súper peso” no se rinde

eleconomista.com.ar

Un economista sueco que llegó a Argentina hace unos días, escapándose del frío polar de Estocolmo, y terminó el día tartamudeando. “No entiendo cómo pueden tener inflación para arriba, con dólar bajando sin parar y acciones y bonos aguantando el chubasco; es como si Odín los protegiera”.

Y sí, el desconcierto de este econometrista es comprensible. El antiguo Indec, que todavía mide los precios como si aún leyéramos las revistas de Patoruzú, dictaminó que enero tuvo una inflación del 2,9 por ciento, la mayor variación mensual de los últimos 9 meses y los precios anualizaron saltan 32,4 por ciento anual, el incremento de 12 meses más alto desde agosto del año pasado.

Sin embargo, como si esa notable modificación no importara, en una economía que además está prácticamente planchada desde abril del año pasado, el precio del dólar en el mercado cambiario argentino se hundió todavía más.

Además, el Bank of America afirmó que la tranquilidad cambiaria continuará todo este año, con el dólar global debilitándose. Y son tantos los pesos que se juegan a la tasa en pesos que el stock de depósitos en moneda local sigue sostenido, mientras que el stock de depósitos en dólares se planchó. Y eso ayudó a que las tasas se acorten: por plata chica se paga 27,5 por ciento anual promedio y por plata grande bajó al 36 por ciento.

Frente a esto, con JP Morgan adelantando que en junio estudiará el cambio de calificación de Argentina, posiblemente sacándola del limbo “stand alone” para volver a incluirla entre la de los países emergentes, los bonos están sin reacción (ya no rinden casi nada y el riesgo sigue rígido en 509 puntos básicos).

Hubo todo tipo de especulaciones porque se supo que Javier Milei convocó a Luis Caputo y a Santiago Bausili a almorzar en Olivos. Como Google (una empresa que tiene 28 años de vida, nació en 1998) colocó un bono a 100 años, se especuló con que el Presidente cambió figuritas con el ministro de Economía para ver si, como hizo Ecuador, es hora de empezar a tantear la colocación de un bono Argentino en dólares en Nueva York.

Hasta ahora, Caputo -que siempre dice una cosa y hace otra- vino diciendo que espera que el riesgo baje a 400 puntos para colocar un bono argentino recién en ese momento. El ministro sabe que JP Morgan hará la próxima revisión de la nota de Argentina en junio, dentro de cuatro meses. Y si el país logra un ascenso, pedir dinero puede llegar a costar 7 por ciento anual, y no 9 por ciento como pagó Ecuador.

En el mercado cambiario argentino, increíblemente, mientras la inflación sigue con el resabio de la corrida cambiaria provocada tras la apertura del cepo y el temor al resultado de las elecciones de medio término, todas las cotizaciones del billete verde se siguen pinchando.

Este permanente descenso del dólar hace que poco a poco haya gente que va vendiendo posiciones, se va a pesos y opta por hacer algún tipo de colocación en moneda nacional. Así, las tasas de los plazos fijos se angostan: por plata chica se siguió pagando 27,5 por ciento anual (21 por ciento en bancos grandes y 35 por ciento en bancos chicos) pero por plata grande el interés bajó de 36,8 por ciento a 36 por ciento anual.

En papeles privados, en EE.UU. salió un dato negativo: se esperaba que las ventas minoristas norteamericanas tuvieran una suba mensual del 0,4 por ciento, pero el indicador dio 0 por ciento.

